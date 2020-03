Internista advierte sobre Covid-19: «Ni camas para pacientes vamos a tener»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «El panorama es preocupante» considera Omar Videa, internista, sobre la emergencia sanitaria que sufre Honduras por COVID-19.

En ese sentido, explicó que la tendencia que se observa con el incremento de casos orilla a augurar un escenario calamitoso.

El experto instó al pueblo hondureño a reconsiderar su comportamiento pues, de lo contrario, la mortalidad será alta. Seguido, colocó esa idea en contexto: cada familia lamentaría la pérdida de un integrante.

«Si no tomamos conciencia, nos estaremos enfrentando a enterrar familiares nuestros. Pasará en cada hogar. Cada casa va a perder un familiar», sentenció.

«Ni camas vamos a tener»

Ante esas adversas circunstancias que prevé, Videa suma el aspecto de que las camas hospitalarias serían insuficientes, ya que, además de COVID-19, el país batalla con otras enfermedades y un decadente sistema sanitario.

«No toda persona que tiene coronavirus debe hospitalizarse. Sólo el treinta por ciento, pero eso significa que si tenemos mil infectados no tendríamos capacidad de ubicarlos en una cama hospital», comenzó diciendo.

Y añadió: «Esa cantidad de personas ocuparían un 20% de camas que no hay en el país; porque están ocupadas por quienes tienen diferentes enfermedades que la población padece. Vamos a llegar a un momento que ni camas vamos a tener».

Además, añadió cifras sobre el completo desabastecimiento del sistema público de salud hondureño. Según él, por cada 10 mil personas hay nueve médicos y sólo hay una cama por cada mil 700.

¿En cuánto tiempo se puede medir el impacto del virus?

En base con la información que maneja el especialista, tras los primeros 21 días se puede observar el impacto del COVID-19 en un país y de las medidas tomadas para evitar su propagación.

Honduras llegará a ese número el uno de abril; el primer caso se anunció el 11 de marzo. ¿Qué conclusiones tendremos tras ese primer día del siguiente mes? Videa opina al respecto.

«Lo que veremos es que hay un incremento de casos, lo que significará que no fue efectivo el toque de queda. No necesariamente culpa directa del gobierno, sino que nuestra porque no hemos tomado conciencia», interpretó.

Y prosiguió: «Cree que es una simple gripe, que va a pasar y dicen que si le da a alguien de más de 80 años se va a morir. No se equivoque, puede ser su mamá, su abuela».

Por el mismo lado, también recordó que las estadísticas a nivel mundial indican que el 40 por ciento de las personas que han muerto por COVID-19 no tenían una condición preexistente (diabetes, hipertensión, etcétera), y tampoco tenían 60 años o más.

Para concluir, el internista pidió al personal de Salud que guarde los cuidados necesarios. De igual forma, a las autoridades de la Secretaría brindar la protección pertinente.

«El no tener recursos hace que arriesguemos a los médicos. ¿Después quién nos va a tratar? ¿De dónde vamos a echar mano?», cuestionó.

Cabe recordar que un médico y una auxiliar de enfermería ya contrajeron el virus en Honduras; esa información se confirmó ayer y los convirtió en los primeros del personal sanitario.