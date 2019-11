Instituto de la Propiedad: 40 mil placas no han sido reclamadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Al menos 40 mil placas se encuentran sin reclamar en el Registro Vehicular, informaron las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) e indicaron que nada justifica la circulación de vehículos sin su identificación respectiva.

Debidos a esta situación, las autoridades de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT) buscarán junto con el IP imponer medidas a los dueños de las placas que no las han reclamado. Mismos que están conduciendo motocicletas y automotores sin sus placas asignadas.

José Noé Cortéz, secretario del Consejo Directivo del IP, manifestó que el sector que más está creciendo en el parque vehicular del país son las motocicletas y que los usuarios de este tipo de vehículos son los que más están reclamando las placas.

Asimismo, Cortéz dijo que «estamos investigando con la Dirección de Tránsito para verificar si las placas no reclamadas son de las que ya no circulan, que eventualmente fueron descartadas por accidentes, o que por una u otra forma no andan circulando. De acuerdo a lo establecido en ese procedimiento se impondrán medidas porque en este momento no existe justificación para que un automotor o motocicleta circule sin su placa».

Al menos 30 mil motocicletas circulan con permiso

Según las autoridades del IP aun hay alrededor de 30 mil motocicletas que siguen circulando con el permiso provisional. Debido a esta situación se ha extendido el plazo de la entrega de placas.

El proceso de entrega de placas para las motocicletas finalizaba en agosto, pero aún hay personas que no han reclamado sus placas, las autoridades extendieron la entrega de las correspondientes chapas vehiculares.

Requisitos para reclamar las placas

1.- Tarjeta de identidad para efectos de verificación de datos.

2.- Boleta de revisión vigente como comprobante de haber pagado la Tasa Única Anual Vehicular.

3.- Para entrega a terceros: Carta poder autenticada y la tarjeta de identidad del apoderado.