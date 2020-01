INSCRITO: Arboleda podrá estar contra Real España

SAN PEDRO SULA.- El delantero colombiano del Olimpia, Yustin Arboleda ya fue inscrito como jugador «albo» luego de que Marathón le entregara el finiquito.

Con esto, Pedro Troglio podrá contar con los servicios del espigado delantero para el encuentro de este sábado en la fecha 2 de la Liga Nacional contra el Real España.

El colombiano podría debutar por primera vez con la camisa del Olimpia; aunque vio acción en el partido de ida de la Gran Final Copa Premier Centroamericana.

En una instancia, el entrenador de los merengues, Pedro Troglio había confirmado que Yustin Arboleda no iba a estar presente ni en la banca.

¿Arboleda Titular?

Se espera que Arboleda no comience en el once titular de Pedro Troglio. Sin embargo, no se descarta que el argentino lo use en un lapso del segundo tiempo.

En su primer partido con el Olimpia, el colombiano entró con la casaca número 19 para sustituir a delantero hondureño Jorge Benguché en Copa Premier.

Real España recibirá al Olimpia en el partido correspondiente a la fecha 2 del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional este sábado.

Ficha del Jugador

Nombre: Yustin Arboleda Buenaños.

Fecha de nacimiento: 18/09/1991.

Edad: 28.

Altura: 1,91 m.

Nacionalidad: Colombia.

Posición: Delantero – Delantero centro.

Pie: Derecho.

Club actual: Olimpia.

