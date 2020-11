Inician descargas en “El Cajón”: ¿cuáles son las zonas de riesgo?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Luego de que se confirmaran las descargas en la Central Hidroeléctrica “El Cajón” por parte de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (CI-ENEE), después de diez años, esta mañana ya iniciaron.

Según indicó el presidente de la junta, Rolando Leán Bú, las descargas comenzarían a partir de las 8:30 am. Sin embargo se retrasaron y las empezaron después de las 9:30 a.m. No han especificado las razones.

Las zonas riesgo, empiezan desde San Manuel, Cortés, abarcando Villanueva, Potrerillos, Pimienta y podría llegar hasta los bajos de Choloma. Aunque se dijo por parte de las autoridades que no habrían inundaciones, para estas regiones se ha pedido precaución.

Por otro lado, también es necesario decir que, en dichas evacuaciones se maneja que liberarán de 300 a 500 metros cúbicos de agua por segundo, durante un aproximado de tres días, iniciando a partir de hoy.

Asimismo, las descargas están sujetas al comportamiento meteorológico que se registre en el país, según lo manifestó el presidente de la comisión.

De igual forma, las autoridades revelaron que las evacuaciones se harían de manera controlada, explicando que se realizarían de manera continua para que el embalse que ahora se encontraba en 285.95 en el último monitoreo pueda bajar a los 285 msnm.

Es decir, que bajarán un aproximado de 0.95 metros de agua, en el lapso de tiempo establecido (48 horas).

Además, es preciso señalar que cuando se informó de las descargas en “El Cajón” la preocupación en muchos ciudadanos se hizo evidente. Esto, ya que muchos todavía se encontraban limpiando sus viviendas.

Cabe destacar que días atrás se rumoreó que habían abierto las compuertas, debido a una nueva inundación en los sectores afectados. Pero se desestimó la información.

Las evacuaciones en la mayoría de estos sectores ya han comenzado. Muchas zonas afectadas están nuevamente en riesgo por la saturación de la tierra y porque se registran los desbordamientos de ríos y quebradas.

