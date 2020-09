EUROPA.- La Selección de Inglaterra ha tomado una decisión necesaria y estricta. Foden y Greenwood fueron separados del plantel, luego de haber violado el protocolo sanitario para prevenir el coronavirus, al haber metido a mujeres a su habitación en el hotel.

Inglaterra debutó en la UEFA Nations League con un triunfo dramático sobre Islandia, como visitante.

Luego de aquella victoria que se definió por un penal fallado de Birkir Bjarnason, Foden y Greenwood cometieron la indisciplina.

El video donde ambos futbolistas aparecen fue compartido por una de las mujeres y se hizo viral en redes sociales.

Footage of Mason Greenwood and Phil Foden in the hotel in Iceland. pic.twitter.com/AamTEissem

El incidente se dio en Islandia y las primeras imágenes fueron compartidas por el medio islandés DV.

Ninguno de los dos jugadores dio alguna postura o mensaje en redes sociales respecto a la situación.

Gareth Southgate, técnico de la Selección de Inglaterra, confirmó la indisciplina de Foden y Greenwood en conferencia de prensa.

Además el entrenador reconoció que podrían no volver a entrenar con el resto de sus compañeros y viajar por separado de regreso a su país. De entrada no participarán en el choque ante Dinamarca.

BREAKING: Gareth Southgate reveals Phil Foden and Mason Greenwood have broken Covid guidelines and will be travelling back to England pic.twitter.com/Fnwdq5F3bL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020