TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un total de seis hechos con indicios de responsabilidad penal encontró el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) luego de una examinación a la operatividad de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) para atender la pandemia de COVID-19.

A través de un informe provisto al Ministerio Público (MP), se detalló cuáles son las irregularidades presentadas tanto en compras como en contrataciones que efectuó la unidad de gestión estatal en los últimos meses.

Los seis movimientos anómalos

De manera específica, el órgano contralor estableció que hubo movimientos fuera de la normalidad en la adquisición de los siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.

Asimismo, halló una serie de inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos y mascarillas. También, constató irregularidades en el proceso de compra de 250 mil pruebas para COVID-19, mismas que, finalmente, se dañaron por mal manejo.

Por el mismo lado, apuntan que se violentó el debido proceso cuando Marco Bográn, exdirector ejecutivo de INVEST-H, otorgó un millonario contrato de supervisión a su tío Napoleón.

Por último, también se atribuyó la posibilidad de culpabilidad al Consejo Directivo que rige a INVEST-H, dada su omisión de acción para intervenir oportunamente las compras realizadas.

De acuerdo a lo publicado por el TSC, la recopilación de insumos para la elaboración del documento tuvo como base una vasta inspección y revisión documental. El ente asegura que obtuvo papeles de INVEST-H, la Secretaría de Salud y de instituciones internacionales.

Además, se expresó que el informe se entregó, mediante oficio, a Óscar Fernando Chinchilla, fiscal general de la República. El propósito de ello es que, desde el MP, se proceda a realizar las acciones correspondientes.

Lo «imperdonable» de la compra de hospitales

La averiguación indica que hubo atrasos injustificados en los tiempos de entrega de los sanatorios rodantes y sus respectivas plantas de tratamiento. Tras siete meses de crisis, solo cuatro de los módulos están ya en el país.

Además, la línea investigativa asegura que, cuando arribó el equipo hospitalario, había piezas faltantes y dañadas.

Igualmente, se señaló el incumplimiento por parte del proveedor para la prestación de atención técnica extranjera y especializada, pese a que esa obligación está contemplada en los parámetros del contrato.

En virtud de lo anterior, el escrito describe que INVEST-H optó por instalar los hospitales mediante una compañía local. Para ese proceso, tampoco se contó con la supervisión de un «tercero calificado», de acuerdo al TSC.

En relación al vínculo legal, se lamentó que el mismo conllevó a un desembolso de un anticipo del 100 % a Áxel López; eso, sin garantía alguna, y en perjuicio para el Estado de Honduras.

Igualmente, se apuntó que el procedimiento de «llave en mano», misma que prometió el proveedor, no se llevó a cabo.

Presunción de fraude

Además, el TSC asegura que revisó la oferta que presentó la compañía Elmed Medical Systems y comprobó que la misma no es propia. Explicó que se incluyeron fotografías de instalaciones y especificaciones técnicas de módulos hospitalarios pertenecientes a otras dos compañías de Turquía; una de ellas, SDI Global LLC lo denunció en su momento y procedió legalmente contra Áxel López.

«(La empresa) no contaba con demostrada experiencia, por tanto recurrió de forma indebida al uso de información que no le pertenece para lograr una venta con el Estado de Honduras. De igual forma no se presentó evidencia que demuestre que las patentes de los hospitales ofrecidos estén registradas a su favor», expuso el TSC.

