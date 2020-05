“Infantino debería renuncia a la FIFA”, Michel Platini

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, disparó una batería de críticas contra el actual presidente de la FIFA, el italo suizo Gianni Infantino.

Y es que Platini perdió la pulseada en 2015 cuando comenzaban a delinearse las candidaturas por el control del órgano rector del fútbol mundial, y le pidió su dimisión.

«Debería renunciar a su puesto en la FIFA», dijo ex capitán de Francia y la Juventus, luego de acusar a Infantino de haberle hecho una «cama» para bajarlo de su candidatura.

«El problema es que se convirtió en presidente de la FIFA por un hábil concurso de circunstancias, de forma oportunista, sin tener legitimidad particular, por lo que hará todo lo posible por aferrarse al puesto», comentó Platini en diálogo con la revista suiza L’Illustré .

y agregó: «El hecho de que yo fuera víctima de un complot es para mí una evidencia. En 2016, la presidencia de la FIFA me tenía que haber llegado con una gran mayoría, todo el mundo lo sabe».

Denuncias contra Platini

La razón por la que Platini debió bajarse de su candidatura fueron las denuncias que salieron a la luz en las que se lo acusaba de haber recibido pagos irregulares de parte del ex presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, y que llevaron al ex jugador y también ex vice de la FIFA ante el Comité de Etica.

«Me parece que Infantino maniobró hábilmente a principios del verano de 2015 para que yo fuera descartado en la carrera a la presidencia, con acuerdos de circunstancia hechos entre bastidores», apuntó.

Platini cobró en 2011 un «suplemento» salarial de 2 millones de francos suizos (1.890.229 euros) por un contrato verbal suscrito con Blatter por trabajos como asesor entre 1998 y 2002.

Las declaraciones de Platini se conocieron el mismo día en que la Comisión Judicial de la Asamblea Federal Suiza debe pronunciarse sobre la apertura de un proceso de destitución del fiscal Lauber; cuya posición ha quedado frágilmente quebrada por sus encuentros con Infantino.

«Creo que Lauber es consciente de que ha cruzado la línea roja. Infantino, en mi opinión, debería entregar su mandato», continuó.

Platini suspendido por ocho años

Cuando en 2015 el Comité de Etica de la FIFA le aplicó una suspensión de 8 años a Platini para realizar cualquier actividad relacionada con el fútbol; más una multa de 80.000 francos suizos (75.609 euros).

El francés apeló la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que terminó ratificando su condena al igual que lo hizo en marzo de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sobre el que la gran estrella de Juventus había depositado sus últimas esperanzas de rehabilitación.

Roberto Moreira: “Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi carrera”