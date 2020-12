«Soy rebelde porque no me sometí»: ¿indirecta de Ana para el pastor Maldonado?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La profeta Ana Maldonado causa polémica de nuevo por una supuesta indirecta que lanzó para su exesposo, el pastor hondureño Guillermo Maldonado, de quien se divorció hace dos meses.

En una reunión dominical, Ana Maldonado afirmó: «Sí, soy una rebelde porque no me sometí».

Esta declaración surge luego de que días atrás le cuestionaran al pastor Maldonado si bendeciría la iglesia de su exesposa. El hondureño respondió: «De ninguna manera, está en rebeldía».

«Por ahí dicen que el requisito que yo tengo es que soy una rebelde y se lo puedo decir con toda tranquilidad. Sí, soy una rebelde, porque no me sometí a no orar y dije sí voy a orar, voy a servirle a Dios», expresó la profeta Maldonado.

Además, en la misma predica reveló que en muchas ocasiones le ha pedido a Dios que se la lleve, ya que «muchos se alegrarían si ella no estuviese mas».

Ana fundó su iglesia tras la separación con Guillermo Maldonado. La nombró «Tabernáculo de su presencia a las naciones» y está ubicada en Miami, Estados Unidos.

Más polémica

Días atrás también desató una lluvia de críticas, luego de que en una de sus prédicas afirmará que tenía que «cobrar impuesto del cielo» para consolidar su iglesia y que la meta sería de 25 mil dólares.

«A mí La Biblia me dice que tengo que llevar dinero al cielo, lo dice La Biblia, entonces yo lo voy a hacer», exclamó Maldonado.

Según sus declaraciones, ella tuvo una visión donde se le otorgaba la misión de pedir impuesto del cielo a sus seguidores. La profeta Ana indicó que los diezmos son los impuestos que los seguidores deben pagar al cielo.

