Migrante hondureño recibe paliza en EEUU: “Vete a tu país”, le gritaban

ESTADOS UNIDOS. «Regrésate a tu país», esas palabras fueron más dolorosas que los propios golpes que recibió, así lo dijo un migrante hondureño a la cadena Univisión, quien fue víctima de un ataque racista en Estados Unidos, país al que se mudó desde el 2008.

El hecho ocurrió una noche de domingo, cuando Jorge Rodríguez salió de su trabajo tras una jornada laboral de 14 horas. El connacional iba en su automóvil y se detuvo en el autoservicio de una licorería de Denver, Colorado, y un estadounidense se enojó con él porque tardó en contar su dinero antes de pagar.

Debido al ataque él quedó inconsciente, con severas contusiones, sin visión en un ojo y una ambulancia debió trasladarlo de emergencia hacia un hospital, en donde médicos vendaron e inmovilizaron prácticamente todo su cuerpo para que sanara.

Según su relato, el agresor estaba detrás de él sonando su claxon para que se apresurara, pero minutos después, éste se bajó de su carro, se dirigió hacia el hondureño, lo hizo descender de su auto y golpeó con furia reiteradas veces.

«Ver su cara, sus ojos, su odio que traía, venía directamente a golpearme y mi camioneta no arrancaba. ‘¿Por qué me golpeas, si solo pedí disculpas?’ Cuando me bajé, se abalanzó sobre mí. ‘Vete a tu país, regresa a tu país’. Tuve miedo de morirme», contó el connacional.

Asimismo, dijo que dos mujeres se sumaron al ataque y usaron expresiones en contra de los inmigrantes. El ataque terminó cuando la acompañante del agresor, una mujer embarazada, se interpuso.

Inician campaña a favor de hondureño

Luego de lo ocurrido, Grupos proinmigrantes de Colorado iniciaron una campaña de donaciones a favor del hondureño.

Según el Departamento de Policía de Longmont, al norte de Denver, el sospechoso es un «hombre blanco» de unos 30 años, pero que aún no ha sido identificado por los agentes.

«Jorge es el capataz de una empresa de construcción. Es muy trabajador. Va a necesitar cirugía en su ojo. Y su vehículo resultó dañado durante el ataque», señaló Joshua Stallings, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y coordinador de la campaña de ayuda a Rodríguez.

«Jorge no puede regresar a trabajar y necesita ayuda para cubrir sus gastos básicos», agregó, sobre los 25.000 dólares que requiere como mínimo el hondureño para el tratamiento al que tendrá que ser sometido.

Hasta este mediodía, la campaña ya reunió poco más de 17.000 dólares.

La policía de Longmont catalogó el episodio de «asalto corporal». Pero el caso podría elevarse a «crimen de odio» una vez que terminen las averiguaciones y entrevistas correspondientes.

«Vamos a asegurarse que se clasifique como crimen de odio y que esta clase de cosas ya no sucedan otra vez», dijo Stallings.

