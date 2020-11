DE MUJERES | Indicadores que te dicen cuándo alejarte de tu pareja

DE MUJERES. Sabemos que cuando iniciaste esa historia de amor lo hiciste esperando que fuera para toda la vida, pero por desgracia, las cosas no siempre salen como las planeamos, pero hay señales que te dicen cuándo alejarte de tu pareja.

Duele dejar ir los sueños, los planes y los recuerdos al lado de ese hombre que tanto amaste, pero más duele quedarte al lado de un hombre que ya no quiere compartir su vida contigo.

Razones para separarse existen muchas, pero no se trata de buscar culpables, lo importante es entender que donde no existe amor, no queda mucho por hacer, porque el amor no debe ser forzado.

Si hoy te toca descubrir que las cosas entre ustedes han cambiado y lo que antes disfrutaban ya no los hace sonreír, mantente fuerte y lucha por encontrar el amor verdadero, aunque no sea con él.

En ese sentido, te compartimos algunas señales que nos gritan que el amor acabó y es mejor escribir una nueva historia por separado, porque mereces ser correspondida, nunca te conformes con menos.

Duermen juntos pero ya no hacen el amor

Discuten treinta veces al mes

Prefiere trabajar que estar contigo

Llega tarde sin explicación aparente

Los planes juntos han quedado en el olvido

Formas de ponerle un alto a tu pareja si siempre busca pelear

Es importante que tomes en cuenta los siguientes consejos porque te ayudarán a evitar las peleas con tu pareja, porque queremos verte dichosa, al lado de un hombre que te llene de felicidad no de temores:

Deja de tomarte las cosas personales

Selecciona el lugar y momentos indicados para hablar

Aprende a escuchar

Busca la forma de que los dos se sientan cómodos con la solución

Piensa las cosas antes de decirlas

Nunca se duerman enojados

No se vale discutir dos veces por el mismo tema

Los reproches quedan prohibidos

