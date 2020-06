ESTADOS UNIDOS. Darse un rico baño, beber un vaso de agua o estar bajo la lluvia sin experimentar dolor es algo que la mayoría de las personas disfruta, sin embargo, por increíble que parezca, una mujer que reside en Idaho, Estados Unidos, no puede hacer esas cosas, pues padece de urticaria acuagénica, es decir, es alérgica al agua.

Se trata de Rachael Fetter, quien es alérgica al agua y pertenece a una las 50 personas en el mundo que sufren ese trastorno.

De acuerdo con medios internacionales, la joven tiene 23 años de edad y trabaja como técnica veterinaria.

Ella se enteró de su enfermedad en julio de 2019, pero fue desde los 18 años que notó por primera vez que le salían sarpullidos en la piel después de bañarse.

«En un primer momento pensé que era por culpa del jabón que uso. Traté otra marca pero cada vez que me duchaba, me salía urticaria», recordó Rachael, citada por Daily Mail.

