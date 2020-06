Incendio en una vivienda deja tres personas heridas en Comayagüela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En horas de la madrugada, tres personas resultaron con graves heridas luego del voraz incendio en una vivienda de la colonia San Juan de Dios, aledaña al populoso barrio Lempira de Comayagüela.

El siniestro se reportó a eso de las 3:30 a.m. de este martes. La vivienda consumida por llamas era de tres plantas.

Los heridos fueron identificados como Carlos Andrés Maradiaga, de 42 años, Roxana Jackelin Alonzo, de 40 años, y Domingo Castro, de 81 años, a quien trasladaron a la emergencia del Hospital Escuela con laceraciones y un posible esguince, así como una herida cortopunzante en el tobillo derecho.

Según se conoció, en esa vivienda se almacenaba material de costura como telas e hilos, según relataron vecinos. Ante el hecho, el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar y controló el incendio.

Sin embargo, a primeras horas de esta mañana tuvieron que retornar al lugar ya que se reactivó el fuego. Nuevamente iniciaron los trabajos de remoción y enfriamiento.

Aún no se conocen las causas del incendio, así que el personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios se encargará de establecer el origen del fuego que dejó pérdidas materiales y tres personas heridas.

Consejos para evitar incendios en el hogar

1. Ojo con sobrecargar los enchufes

2. Apagar los aparatos eléctricos después de usarlos.

3. No dejar a los niños solos en casa y mantener las cerillas o mecheros fuera de su alcance.

4. No fumar en la cama ni vaciar los ceniceros en la papelera.

5. Atención a las velas, tanto si sales de casa como si te vas a dormir, en cuyo caso siempre hay que apagarlas.

6. Alejar la estufa de los muebles y no colocar mantas o ninguna prenda de ropa encima.

7. No usar nunca braseros de carbón o leña.

8. Cortar gas y electricidad en ausencias prolongadas. Cerrar siempre la llave del gas después de usarlo.

9. No colocar productos que puedan ser inflamables cerca de cocinas, vitrocerámica, hornos, etc.

10. No apoyar la plancha sobre la ropa y no olvides desenchufarla al terminar de usarla.

