TGU: a plena medianoche, incendio en almacén de colchones causó pánico

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un incendio de grandes proporciones se registró en plena celebración de fin de año, en el barrio Bella Vista de Comayagüela, incidente que tuvo origen en un almacén de colchones.

Hasta el sector llegaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos luego de recibir un llamado de alerta por parte de los vecinos, quienes se manifestaron alarmados con el pavoroso incendio.

«Es primera vez que veo eso», dijo una residente de la colonia en mención, al tiempo que detalló que en el lugar del incendio, no había más viviendas. Asimismo, indicó que un posible corto circuito sería la causa que dio lugar al siniestro, no obstante, las autoridades aún no emiten un reporte oficial.

Daños materiales

Uno de los elementos del cuerpo de Bomberos, indicó que recibieron información de un incendio estructural en el barrio Bella Vista. A efecto de ello, llegaron al lugar e iniciaron las labores, logrando con ello controlar las llamas, según relató.

«Recibimos la información de un incendio estructural, pero todo está controlado, solo estamos haciendo la remoción», dijo el apagafuegos a un medio local. «No había nadie en el lugar, las pérdidas materiales y gracias no se propagó a otras viviendas», agregó el bombero.

Hasta ahora no se determina la causa del incendio, pero los rescatistas, indicaron que trabajan en determinar el origen del siniestro que ocasionó pánico entre los vecinos del sector.

Hombre se salva de morir quemado en la Kennedy

El pasado miércoles, un hombre se salvó de morir quemado, luego que se reportara un incendio en la colonia Kennedy, de la capital de Honduras.

Como «Harry», de aproximadamente 50 años de edad, fue identificado el ciudadano que presenció el siniestro, así lo indicaron residentes del sector en mención.

Versiones preliminares indican que el afectado estaba descansando, cuando fue alcanzado por el fuego, el cual calcinó la mayor parte de la vivienda y enseres.

