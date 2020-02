Inadmisibles, los recursos presentados contra Ley de Tránsito y Alcoholemia

TEGUCIGALPA-HONDURAS. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados por el diputado Denis Castro Bobadilla contra la ley de tránsito y la ley de alcoholemia o penalización a la embriaguez habitual.

Cabe señalar que el congresista del partido Alianza Patriótica ha interpuesto dichos recursos de inconstitucionalidad en varias ocasiones.

En ese sentido, el recurso número 1097-2019 presentado el año pasado por el parlamentario contra la Ley de Tránsito, la Sala Constitucional lo decretó inadmisible.

Se debe precisar que dicho recurso de inconstitucionalidad, Denis Castro Bobadilla lo presentó por vía de acción y por motivo de contenido.

Asimismo, la Sala Constitucional emitió la inadmisibilidad del segundo recurso de inconstitucionalidad, número 30-20, interpuesto por el también vice presidente del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que no se conocieron las razones que expusieron los magistrados de la Sala Constitucional para declarar inadmisibles dichos escritos.

Es preciso indicar que la Ley de Transito está vigente mediante el decreto 205-2005 y publicada en el diario oficial La Gaceta número 30,812 con fecha 03 de enero de 2016.

Mientras que la Ley de Penalización a la Embriaguez habitual, más conocida como Ley de Alcoholemia, el Congreso Nacional la emitió mediante el decreto 100-2000. Y se publicó en La Gaceta número 29,307.

Noticia en desarrollo: Denis Castro: Pruebas de alcoholemia violan derechos del ciudadano

Castro Bobadilla: «La Ley de Tránsito debe ser reformada de urgencia»

El diputado Denis Castro Bobadilla criticó que hace varios años se ha pedido reformar la Ley de Tránsito, a efecto de disminuir los altos índices de muertes violentas en el país por accidentes viales, pero que no ha habido voluntad política para hacerlo.

En ese sentido, Bobadilla enfatizó que desde la instalación de la primera legislatura del período constitucional 2018-2022, se promovió la iniciativa para reformar la Ley de Tránsito. Pero, esta no se agregó a la agenda legislativa.

«Hemos pedido la revisión de la Ley de Tránsito. He visto que no se agenda, porque no hay agenda para esos temas inclusive están haciendo filas», dijo.