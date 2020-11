¡Imposible no llorar! Dante Gebel renueva el hogar de un anciano hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una vez más, el pastor y conferencista, Dante Gebel, brindó su mano amiga y solidaridad a los hondureños; esta vez un anciano hondureño recibió la sorpresa.

El bonito y solidario gesto lo recibió don Hipólito Bonilla, de 85 años de edad, quien reside entre las cordilleras de Tegucigalpa, y hoy, agradece al pastor argentino, que a través de la fundación no gubernamental «Árboles de Justicia», lo sorprendió.

Noé Banegas, director y fundador de la «Árboles de Justicia» relató que en la casa de don Hipólito no hay electricidad y tampoco cuenta con los servicios básicos.

En el abandono

A través de un vídeo se mostró las condiciones de extrema pobreza en las que don Hipólito vive, ante el abandono de sus 10 hijos. Actualmente, únicamente es visitado por una sobrina cada tres o cuatro días, según su testimonio.

«Yo cocino, por eso no me aflijo que mis hijas no vengan a verme, mi papá era agricultor y nos enseñó a trabajar desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde«, relató don Hipólito, quien rompió en llanto.

Entre otras cosas, don Hipólito, con felicidad y agradecimiento expresó que «Dios atendió mis peticiones«.

¿En qué consistió la ayuda?

El material audiovisual muestra que la ayuda enviada por Gebel, contempló reparaciones para el humilde hogar del anciano.

A través de la fundación, los voluntarios le construyeron un baño para evitar que una vez más se cayera, en el camino; asimismo, le instalaron energía eléctrica y, hasta le obsequiaron una refrigeradora y muebles. Además, le surtieron de una despensa de alimentos.

Pero, la acción no queda ahí, los voluntarios llevaron a don Hipólito a una óptica para realizarle un examen oftalmológico y poder comprarle unos lentes; a su vez, le realizaron un merecido cambio de look.

Ahora, don Hipólito mencionó que solo le pide a Dios mantenerlo con salud porque no desea dejar de seguir asistiendo a la iglesia, pues destacó que «lo que es imposible para nosotros los hombres, para Él es posible«.

