IHTT y transportistas acuerdan buses rapiditos sin cobradores

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día trascendió que las autoridades de la nueva Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano ( FNSTU) decidieron que a partir de mañana miércoles 22 de enero los buses rapidito circularán sin cobradores.

Hasta el momento no se conocen los motivos puntuales por los cuales se ha tomado esta determinación. Sin embargo, la medida dejará a muchos hondureños dedicados al oficio de cobradores sin empleo.

Respecto al tema, el jefe de comunicaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT ), Arnold Burgos, señaló que esta decisión la tomaron los transportistas y no ellos.

De esa forma, Burgos señaló: «Esta situación es de los transportistas. El IHTT no tiene nada que ver, porque son los transportistas quienes contratan a sus conductores y a sus cobradores».

Además, el representante del IHTT resaltó: «La contratación de conductores y cobradores es decisión de los dueños de buses. Indicó que el IHTT solo se limita a regular a las unidades de transporte, pero nunca meten mano en la contratación de personal.

Jorge Lanza: IHTT tomó determinación de prohibir cobradores en rapiditos

Por otro lado, el dirigente del sector de transporte, Jorge Lanza, se refirió al tema del despido de cobradores y dijo que esa decisión no está en su agenda. No obstante, indicó que sí existe una orden para que no ande otra persona más que el chófer en los autobuses, sobretodo en los «ejecutivos» más conocidos como rapidito.

Lanza explicó que está determinación de eliminar a los cobradores de los buses rapidito, podría deberse a que estas unidades no tienen dos puertas y por lo tanto no pueden andar un recolector de dinero o cobrador, como sí se necesitan en los «buses amarillos».

«En los buses pequeños las autoridades indicaron que no puede andar ningún recolector de dinero», resaltó. Además, indicó que las autoridades del IHTT son quienes tomaron esta determinación de la prohibición de cobradores en los rapidito.

Jorge Lanza agregó que esta orden «está dentro del la ley, lo que pasa es que nosotros no podemos ejecutarla, tiene que ser la autoridad».