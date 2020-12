IHTT culpa a transportistas por caseta de báscula convertida en «pollera»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Rafael Ruiz, comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), dio a conocer que no existen ningún servicio de control de pesos en los vehículos de carga pesada que circulan en las carreteras del país.

El funcionario detalló que el proyecto se suspendió, porque la empresa contratada no estaba cilindrando y tampoco tenía la certificación. Además, dijo que los transportistas «eran juez y parte» en la administración de las básculas.

En el año 2017, los transportistas y el Gobierno firmaron un acuerdo para que se implementará básculas para el control de peso o carga de los vehículos. Esto, porque se logró comprobar que el exceso de peso destruye las carreteras.

De igual manera, porque es uno de los principales causante de accidentes de transito, pero el trabajo de la medición y supervisión se dejo de hacer hace 2 años (2018).

Paralización del proyecto

Ante el tema, el comisionado del IHTT, Rafael Ruiz, manifestó que se decidió no continuar con el proyecto porque los transportistas eran «juez y parte». Estos pusieron una empresa para que brindará el servicio de medición del peso y como institución no pareció correcto.

En tal sentido, el funcionario detalló que por esa razón se tuvo que rescindir del contrato con la empresa encargada, en vista que no puede ser que la misma persona que esta pesando, sea también multada.

Asimismo, Ruiz agregó que el proyecto no reunía todas las condiciones que debe tener un sistema de báscula integrado; no estaba calibrado y no tenía la certificación debida.

En tal sentido, al no continuar con el proyecto de control de pesas, en la caseta donde operaba la báscula en la carretera a Olancho, instalaron un negocio particular, pero no se sabe si pagan algún tipo de alquiler al Estado.

Caseta de control de carga termina como «pollera» en carretera a Olancho

La tan anunciada instalación de básculas para controlar el peso, quedó en una «mentira más» y la caseta terminó convertida en una «pollera» en la carretera hacia Olancho.

Las básculas se instalarían debido a la desmedida carga que suelen llevar los vehículos pesados y que destruyen las calles.

Como se recordará, fue en el 2017 que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el gobierno de Honduras, anunció con «bombos y platillos», que luego de 30 años de no tener básculas en los principales ejes carreteros del país, se instalaría 12 básculas móviles en su primera etapa.

No obstante, una de las instalaciones para controlar el peso de los vehículos pesados no está sirviendo para dicho fin. Según se conoció, una de ellas funciona como local para la venta de pollo frito.

Precisamente esta se localiza en la ciudad de Talanga. La misma fue cerrada en el 2018, y desde el 2019 fue abandonada en su totalidad.