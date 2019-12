IHSS: retrasan entrega de medicamentos a pacientes con cáncer

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Dirigentes de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron ayer la falta de planificación de las autoridades que dirigen dicho centro asistencial, lo que ha provocado un retraso en la entrega de medicamentos vitales a los derechohabientes que padecen cáncer, una situación que les genera un empeoramiento en su salud.

“Los tratamientos han sido puestos en espera y todos sabemos que el éxito de todo tratamiento radica en que sea de calidad, continuo y oportuno. Como asociación de pacientes exhortamos a toda la población a que denuncien esto. No se queden callados, levanten su voz, exijan sus derechos para que los tratamientos sean dados en su momento y no cuando por falta de planificación no se los dan a tiempo y muchos pacientes que no pueden compralos tienen que irse a esperar y esto va a tomar un buen tiempo”, declaró Sandra Aquino, presidenta de dicha organización.

“Sabemos muy bien que esta cotización no llegará a tiempo porque las droguerías cierran en los próximos días de vacaciones. Difícilmente van a recibir esos medicamentos en el almacén de la farmacia del Seguro”, cuestionó.

“El paciente que entra a las quimioterapias es porque compra el medicamento”

De ese modo, la representante de Asociación de Pacientes Oncológicos recalcó que la falta de planificación es parte de las autoridades del IHSS.

“Los doctores están dando sus visitas médicas, pero el paciente que entra a las quimioterapias es porque se ha comprado el medicamento”, lamentó.

Sobre lo comentado por la miembro de la Junta Interventora, Vilma Morales, de que ellos ya iban de salida, Aquino expresó que incluso el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) solicitó la salida de la Junta Interventora, pero que, sin importar eso, la problemática debe ser resuelta.

“No es cuestión de ahora. Se repite todos los años y los pacientes sufren las consecuencias. Pedimos a los pacientes que exijan que las compras de esos medicamentos se hagan de manera inmediata porque si no se cumple eso entonces el tratamiento terapéutico del paciente traerá peores resultados causándoles hospitalización, que sus niveles se compliquen y en muchos una insuficiencia renal, un recuento de las plaquetas bajas, sus tumores aumenten, y una serie de cosas que en realidad se deberían poner mucha atención”, advirtió.

Dicha situación también afecta a pacientes de San Pedro Sula

A efecto de eso, señaló que esa situación no es solo con los pacientes de Tegucigalpa, sino que también con los pacientes de San Pedro Sula.

“En unos medicamentos el atraso es de tres semanas, y en un medicamento tienen hasta tres meses de no recibirlos. Si les hace falta un medicamento no se pueden hacer las quimios. Una quimio consta de seis medicamentos, y si falta uno no pueden hacer las quimios. Los pacientes tienen que buscar la manera de comprarlo y si no tienen dinero tiene que esperar y con esa situación el cáncer no espera, porque el cáncer se va desarrollando conforme al metabolismo. En su mayoría el tratamiento es cada 21 días y el pariente se desespera”, concluyó la compareciente.

