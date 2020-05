IHSS reintegrará a enfermera que denunció despido por Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La relacionadora pública del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Cecilia Mendoza, informó este día que la enfermera que fue despedida por no cumplir con sus funciones adecuadamente, será reintegrada a la organización.

La enfermera es Aileen Johana Amador y tras luchar en primera línea contra el Covid-19 y contraer el virus, las autoridades decidieron no renovar su contrato. El memorando fue girado por Francis Hernández, subgerente de Recursos Humanos del IHSS.

Ante eso, la enfermera denunció que a ella no se le había renovado el contrato de forma injusta. Sin embargo, el departamento de comunicaciones del IHSS contradijo dichas declaraciones y explicaron que cuando decidieron no renovarle el contrato a la susodicha, aún no se había entrado en cuarentena.

«El problema se da cuando ella se enferma. El instituto espera que ella se recupere de Covid-19 y cuando ya se reintegró se le entrega la no prórroga de su contrato», manifestó.

Y agregó que: «El contrato de la institución con ella solamente era de tres meses (enero-marzo) y en febrero fue que el jefe de ella identifica que pues no estaba cumpliendo con las funciones asignadas en el trato y calidad hacia los pacientes. Entonces, a partir de eso se decide hacerle la no prórroga de un nuevo contrato para abril, mayo y junio», explicó la vocera.

Lea también: Enfermera se contagió de COVID-19 atendiendo pacientes; el IHSS la despide

IHSS volverá a restituirla

Por otra parte, Mendoza dijo que como institución están buscando la manera de poder reintegrar a Johana Amador. Lo anterior, a pesar de que la enfermera no haya cumplido con sus funciones de manera correcta.

«La institución ha estado buscando un espacio en donde ella pueda desempeñar sus funciones. Nosotros nos vamos a poner en contacto con ella y vamos a ver en qué lugar la ubicamos partiendo del perfil de ella», aseguró la portavoz del IHSS.