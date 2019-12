IHSS: paciente renal denuncia amenazas de empresa de hemodiálisis

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Daniel Mairena, presidente de enfermos renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), denunció ayer que un médico empleado de la empresa que suministra el servicio de diálisis le hizo fotos solo por el hecho de revelar lo malo de la atención que se les brinda a los pacientes de dicho centro asistencial.

Según el denunciante, personal de la empresa que identificó como Nipro, salieron dando declaraciones en un medio local donde aseguraron que “los pacientes renales de todas formas se iban a morir”.

“Una muchacha de los de Nipro dijo eso. Entonces yo le dije que tuviera cuidado con lo que decía porque los pacientes miran esos programas y se deprimen más de lo que están. Es una empresa que nos brinda supuestamente servicios para que duremos más tiempo. Y un médico que andaba por allí y que lo desconozco, pero que es de esa empresa Nipro, comenzó a tomarme fotos. Yo le pregunté que por qué me tomaba fotos y él me contestó ‘las tomo porque las quiero tomar y te las voy a tomar’, me dijo enfrente de todos los pacientes que estaban allí”, relató Mairena.

A efecto de eso, Mairena dijo que se siente amenazado y que no es la primera vez que le sucede lo mismo con dicha empresa.

“Esta empresa ya me había enviado tres abogados, amenazas y yo tengo temor por mi vida y ahorita este muchacho tomándome fotos. Tuve que llamar al 911 y la Policía también me auxilió aunque el señor nunca salió a hablar del porque me tomó las fotos para llegar a un acuerdo tranquilo y a bien”, expresó el paciente del IHSS.

Daniel Mairena: “Por denunciar mala calidad en tratamientos me amenazan”

En ese sentido, el paciente renal del IHSS sostuvo que prácticamente por denunciar la cantidad de muertos por la mala calidad de tratamientos que reciben es que ahora lo amenazan y lo persiguen.

“Siempre he dicho que la calidad de agua es malísima. Nadie supervisa ese tipo de agua. Ahorita se viene una licitación y esta empresa le han dado un año de alargue pero gracias a Dios a la UNOC le dieron la licitación del servicio de hemodiálisis del IHSS porque es más transparente. Aunque ya estaba hecho todo para que esta empresa ganara nuevamente”, declaró Mairena.

Asimismo, prosiguió: “Cuidado, cuidado hay varias personas que saben de mí. Hecho las denuncias respectivas de esta empresa. Ahorita con estas fotos que me acaban de tomar peligra más mi vida. Así que públicamente, yo Daniel Mairena, señalo a Nipro por amenazas. Estoy cansado de que me amenacen. Rebasaron los límites y pido apoyo porque lo único que hemos hecho nosotros es querer vivir, mejorar nuestra calidad de vida. Ya no somos los pacientes dunditos que solo nos veníamos a conectar. Ahora somos pacientes estudiados con gente que sabe de los tema y lo único que queremos es tener calidad de vida».

Respecto al presupuesto de los enfermos renales que el Congreso Nacional prometió aprobar y que ahora dicen que resulta muy caro, Mairena reprochó “¿cuánto le cuesta al CN el alquiler de un carro? Son 500 dólares diarios, y nuestra diálisis solo cuesta 55 dólares. O sea que con el alquiler de un carro se dializa un paciente al mes. Entonces, no es justo que nos digan que nosotros somos caros”, concluyó el denunciante del IHSS.