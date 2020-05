IHSS | Covid-19: Jefe de almacén de medicinas da positivo en prueba rápida

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un jefe del almacén central de medicamentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en Tegucigalpa, resultó positivo para Covid-19 en una prueba rápida la mañana de este jueves.

Luis Pacheco, secretario del Sindicato de Trabajadores del IHSS (SITRAIHSS), confirmó el reporte. De momento, no se informó de más incidencias, pero, se harán más pruebas rápidas al personal de la bodega en el transcurso de la tarde.

La confirmación o anulación del dictamen llegará tras la aplicación de una prueba de PCR (siglas en inglés para Reacción en Cadena de Polimerasa). Sin embargo, el sindicato considera que la situación es «grave», dado que, si se ratifica el contagio, las repercusiones serían devastadoras para el suministro nacional de medicamentos.

«Con un solo contagio que exista se va a paralizar la cadena de suministros, de materiales, medicamentos e insumos», advirtió en primera instancia Pacheco.

Y agregó, reconociendo que la afectación también involucra equipamiento médico: «Esto también implica a los proveedores, que entregan los productos de las droguerías. Además, en los almacenes no sólo hay medicinas, hay insumos, equipo, y materiales para el funcionamiento del hospital».

Incluso, aseveró que, si salieran más positivos, se les enviaría a mantener un aislamiento domiciliario; pero, el servicio que recoge y distribuye los medicamentos tendría que ser cancelado, lo que sería grave para el instituto. «Primero está la salud de los colaboradores y después el trabajo», enfatizó.

Sería un detenimiento de actividades a nivel nacional, puesto que en ese espacio físico se organiza la logística pertinente para aprovisionar los demás centros del país cinco estrellas.

¿Y las medidas de bioseguridad en el IHSS?

El sindicalista relató que, recién el lunes, su organización firmó un acuerdo con la gerente del almacén, Ruth Pineda, para tomar medidas de bioseguridad y proveer a todos los empleados con el equipo necesario. No ocurrió así, y el resultado se reflejó esta mañana. Hasta cierto punto, le adjudica responsabilidad de lo acontecido.

«Hoy es jueves y las medidas no se han tomado. Ella (Pineda) aduciendo que tiene que cumplir con el suministro de medicamentos, no ha cumplido con lo requerido para el distanciamiento social. Ella tiene mucho que ver por no haber tomado en cuenta las exigencias que el sindicato le hizo desde que inició la pandemia», detalló.

Además, especificó que, como sindicato, han exigido a las autoridades toda la protección necesaria a los trabajadores del IHSS. No sólo los que laboran en el almacén en mención, sino a todos los que se desempeñan en el hospital y en diversas funciones.

«Estamos expuestos en la primera línea, porque atendemos a personas que están o podrían estar contagiadas. Nuestro trabajo es atender a los derechohabientes que acuden en búsqueda de salud», expresó.

Pacheco sostuvo que, pese a que sólo se trata de una prueba rápida, generó alarma entre los trabajadores. Asegura que sería muy lamentable para todos los trabajadores que se confirme. Reiteró que, si se reportan más casos, los daños podrían ser inmensurables.