IHADFA: Consumo de alcohol ha bajado en más del 53 % en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En más de 53 % se ha reducido el consumo de alcohol en Honduras debido a los tiempos atípicos, indicó Alex Santos, director del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA).

«Gracias al largo confinamiento de la población y las restricciones de circulación de personas y al cierre de bares, cantinas y discotecas. Además, con la crisis económica, se ha limitado la venta de alcohol y otras bebidas embriagantes entre la población», sostuvo.

Otro de los factores para la reducción del consumo de alcohol, es la falta de comunicación entre muchas comunidades. Según lo expuesto por el IHADFA, las tormentas provocaron que varios sectores hayan quedado incomunicados.

«Muchas comunidades quedaron incomunicadas, lo que redujo las ventas de todo tipo y por consiguiente de cervezas y aguardiente», comentó.

Indicó que por lo general se consumen hasta 7.5 litros de alcohol por persona al año. Sin embargo, a causa de Eta, Iota y la pandemia del COVID-19, el porcentaje se ha reducido a 3.5 litros por persona.

Afirmó que «en la Navidad anterior, las discotecas, bares y cantinas estaban llenos y no había dificultades de circulación, por eso la ingesta de bebidas embriagantes será superior a la presente, porque incluso, los negocios cerraban a las 2:00 am y no a las 10:00 la noche por ahora».

Problema

Por otra parte, manifestó que el problema que existe en Honduras es la frecuencia de consumo. Esto significa que en poco tiempo se bebe mucho y que eso provoca un incremento en la violencia intrafamiliar.

«De acuerdo a reportes del Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911, solo este año se recibieron más de 90,000 denuncias por violencia intrafamiliar y accidentes viales, entre otros, como producto de beber mucho en tan poco tiempo», declaró.

«Las proyecciones que indican un bajo consumo de alcohol, están basadas en las ventas legales que se realizan, pero hay que estar alertas a lo que sucede con el ingreso por contrabando o a lo que se produce en forma clandestina», concluyó.

