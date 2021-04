DE MUJERES: 15 ideas de tatuajes florales «perfectos» para la piel femenina

REDACCIÓN. Esta primavera los campos y jardines nos serán los únicos que se llenarán de coloridas flores, tú también puedes adornarte la piel con estos diseños florales y darle un toque tanto elegante como natural a tu cuerpo.

Según conocedores, las flores son una de las mejores opciones en el vasto mundo de los tatuajes, porque existen muchos diseños con estilos muy diferentes. Siempre hay una flor que combinará perfecta con tu personalidad. Si te gustan los tatuajes pequeños, a continuación te mostramos 15 muy originales y primaverales, que seguro te inspirarán a agendar tu próxima cita con la tinta.

Para las amantes de los tulipanes

Detrás de la oreja es una genial opción

Una flor de loto es ideal para resaltar tu lado espiritual

Algo discreto y colorido

La pulsera de flores en el tobillo es un clásico

Un símbolo de libertad y transformación

Para tener la primavera siempre a la mano

También se ven bien en garabato de una línea

Si quieres más de una flor, aquí está un ramo entero

Un diseño de hojas también luce asombroso

Una sola flor en la muñeca luce genial

Ese tono de azul le combina perfecto

Igual que la naturaleza: sencilla y linda

Sin color

No podía faltar el tatuaje de rosa, pero con estilo

Antes de tatuarte debes:

Conocer a tu tatuador

No basta con presentarse e ir directo a la tinta. Conoce su trabajo, platica con él sobre la imagen que quieres y participa en el diseño de tu tatuaje. Es importante tener una buena comunicación en caso de que te sientas mal o no estés conforme con algunos elementos. Si no te gusta una línea o la posición, debes decirle antes de que empiece pues ya no hay vuelta atrás.

Prepárate para el dolor

Dependiendo de la zona, es el grado de dolor que sentirás. Generalmente las costillas, los pies y los glúteos son de las zonas más sensibles. Si haces ejercicio y tienes grandes músculos, prepárate también para el dolor. Ten en cuenta que el umbral del dolor es diferente en cada persona, por lo que a tu amiga le pudo haber dolido menos que a ti.

