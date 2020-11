IAIP: Casa de Gobierno no tiene “nada” publicado en el Portal de Transparencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde Casa de Gobierno no se publica adecuadamente la información de sus gastos para que se visibilice en su Portal de Transparencia, reveló este martes Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En una entrevista concedida a un canal de televisión local, Ardón mandó un mensaje a Andrea Matamoros, titular de la recién creada Secretaría de Transparencia. Le sugirió un primer paso en su nueva posición, precisamente sobre la carencia de datos de Casa Presidencial.

«El llamado es para que empecemos publicando la información que sale desde Casa de Gobierno, porque es una institución que incumple la Ley de Transparencia; de igual forma, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)«, manifestó.

Y agregó: «Que le informe al presidente que el Portal de Transparencia asignado a Casa de Gobierno no tiene información publicada. Sale en un nivel deficiente».

En relación a lo anterior, cuestionó a las autoridades, diciéndoles que, si no publican datos que brinden transparencia a su gestión, no pueden hablar de la rendición de cuentas o de fomentar la participación ciudadana. «¿Cómo va a participar la población si no tiene documentos?«, sentenció.

El visto bueno

En torno a la creación de la nueva institución, Ardón comentó que fue algo que le tomó por sorpresa, pues a ella le habían comentado que se tenía un proyecto al respecto, pero no que se convertiría en una realidad tan pronto.

Además, contó que ya hizo un análisis del documento, que se publicó en el Diario «La Gaceta» este seis de noviembre. Dijo que, cuando reflexionó en el mismo, llegó a la conclusión de que es algo positivo.

Explicó que es bueno que las autoridades busquen darle un seguimiento a las instituciones, especialmente a las del Poder Ejecutivo. «No cumplen con la Ley de Transparencia», enfatizó.

Subordinación

Por otra parte, Ardón describió que la nueva secretaría deberá nombrar un oficial, acreditado ante el IAIP, para que le otorgue un usuario puedan comenzar a publicar los detalles de lo que están haciendo, desde que reciban recursos estatales para operar.

Cabe apuntar que, la Secretaría de Transparencia se formó bajo un decreto de PCM (Presidente en Consejo de Ministros) y el IAIP fue a través de un decreto legislativo, por lo que, este último, está arriba en la jerarquía institucional.

«El tema de transparencia no es de sacar la información de los portales de transparencia y convertirlos en dibujos, va mucho más allá», aseguró Ardón.

¿Fortalecer transparencia, con menos dinero?

El Gobierno aseguró que busca fortalecer la transparencia. Sin embargo, la entrevistada también externó que el presupuesto destinado al IAIP se está reduciendo año a año, pese a que ellos piden constantemente un incremento en el presupuesto.

En tal sentido, detalló que, solo en 2006, cuando surgió el instituto, les asignaron L41 millones. Desde ese punto, comenzó a bajar la cantidad; en 2021 ya solo tendrán en sus arcas 35 millones.

Es más, reveló que los servidores públicos en esa entidad están, con sus propios recursos, comprando equipo de bioseguridad. «No nos han descongelado 150 mil lempiras que pedimos para comprar la protección», concluyó.

