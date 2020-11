TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como un posible evento catastrófico tanto para Honduras como para Nicaragua, han catalogado al huracán Iota los expertos en la materia del canal de Youtube «Huracán Info». Además, indica que Iota se fortalece rápidamente a huracán y que llegaría a Honduras siendo categoría «4».

El meteorólogo Rubén García comienza diciendo que Iota continua en un proceso de fortalecimiento y que un avión caza huracanes visitó la zona de fortalecimiento. Este encontró vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora y que eso lo convierte en un huracán categoría «1».

«Nos indica que este sistema se ha estado fortaleciendo rápidamente durante las últimas 12 horas», dice García. Además, adelanta que Iota estaría llegando a categoría «4». Detalla que el sistema y estructura de este fenómeno ha estado evolucionando durante las últimas horas y que «pronto intente crear un ojo».

«La zona de humedad se extiende varios de cientos de kilómetros lejos de ese centro» indica el experto. De igual forma, García comentó que se espera que se mantenga el movimiento hacía de oeste a noroeste en los próximos días y debe de estar entrando en su punto de entrada a algún sector del noroeste de Nicaragua, para el martes en la madrugada.

Lea también: Declaran alerta verde para el Distrito Central ante inminente llegada de Iota

Aviso de huracán

«Tenemos un aviso de huracán que se extiende desde la región noroeste de Nicaragua hasta sectores del Este de Honduras. También, tenemos un aviso de tormenta tropical que se extiende en la parte norte, noroeste de Honduras», explica García.

Ante lo anterior, el experto recomendó que estas zonas se preparen para el impacto de un huracán, específicamente en la región de Puerto Cabezas se espera un evento catastrófico debido a los vientos. «Estamos hablando de vientos de hasta 130 millas por hora«, agregó el experto en el tema.

Según los pronósticos, Iota para el martes debería debilitarse a categoría «1». Sobre lo anterior, dijo que es típico cuando estos fenómenos tocan tierra, ante ello adelantó que no se espera vientos catastróficos en Honduras. «Estamos hablando de que para el miércoles se espera una tormenta tropical adentrándose en zonas del oriente», explicó.

No obstante, el entendido en el tema dijo que no se debe de bajar la guardia, puesto que no se descarta un evento catastrófico.

«La realidad es que según se mueva este sistema sobre Nicaragua y entre a Honduras, los vientos asociados a esa circulación van a estar moviéndose desde el Mar Caribe hacia la región de Honduras; y allí el gran problema porque es donde sucede la precipitación tan extrema», explicó.

Ante lo cálidas que se encuentra las aguas del Mar Caribe, Iota se podría fortalecer y los vientos atraen toda esa humedad; y cuando esa humedad entra sobre la región de Honduras choca con las montañas que hay en esos sectores y eso provoca la precipitación extrema, explicó.

Recordó que Eta tuvo el mismo paso, y que se debilitó, pero dejó una gran cantidad de lluvias sobre regiones de Honduras y que lo mismo podría suceder con Iota. Sobre la cantidad de agua que este último podría dejar, detalló que serían entre 400 hasta 700 milímetros de precipitación. «Es un evento extremo para todas las regiones de Honduras y región noroeste de Nicaragua«, agregó.

De igual interés: Científicos advierten: Con Iota “se viene algo apocalíptico” para Honduras

Inundaciones severas

De igual forma, adelantó que habrá inundaciones severas parecidas a lo que se vio con Eta en Honduras. Además, indicó que el riesgo más grande es para Honduras y el norte de Nicaragua.

Iota ya se convirtió en huracán, por lo cual, es el número 13 de la temporada de huracanes. García detalló que el 2020 se aproxima al récord de temporadas de huracanes del 2005, donde hubo 15 huracanes.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigitalhn