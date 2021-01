Hugo Sánchez y su afirmación: «En el que más me he reflejado es en Cristiano»

México.- La enriquecida historia del club más laureado del fútbol, el Real Madrid, se sustenta en grandes figuras que han enaltecido su nombre y el de la institución a base de goles y campeonatos. Sin embargo, ninguna leyenda que haya sido parte de los 118 años de longevidad que ostenta el cuadro merengue, puede comparar su legado con el de Cristiano Ronaldo.

El artillero portugués ganó 16 títulos en sus nueve años vistiendo los colores del Real Madrid, incluyendo cuatro Champions y dos Ligas. Pero es su obstinación por ganar y capacidad anotadora (450 goles en 438 partidos), lo que despierta la admiración de otro hito merengue.

El cinco veces Pichichi y ex campeón de la liga española con el Real Madrid, Hugo Sánchez, se deshizo en elogios hacia el astro portugués. El ex delantero mexicano afirmó sentirse identificado en cuanto a características como jugador y goleador con el nacido en Madeira, destacando sus virtudes dentro y fuera del campo:

«En el que más me he reflejado es en Cristiano. Me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, sus movimientos, su obsesión por el gol, su voracidad, era como yo. Si podía meter cuatro en lugar de tres, mejor», comentó la leyenda del fútbol Azteca.

La sed insaciable de Hugo Sánchez por el gol

Pero el mexicano fue más allá, explicando que su predilección por la efectividad de cara a portería, es la principal cualidad que lo asemeja con CR7. «Me sucedía algo similar. Si tenía cinco ocasiones de gol en un partido, quería meter las cinco. Si fallaba alguna de esas ocasiones, me enfadaba y me reprochaba a mí mismo sobre cómo podía haber errado eso», mencionó Hugo Sánchez.

Así pues, el ahora comentarista y entrenador, detalló cuál era su rutina en esos días donde la eficacia no estaba de su lado y necesitaba reconciliarse con las redes. «Decidía por mi cuenta quedarme a entrenar un poco más y estudiaba los videos una y otra vez para saber en qué había fallado. Cristiano era un devorador, un killer», enfatizó.

El Real Madrid y la necesidad de comprar otro delantero

Luego del infructífero paso de Luka Jovic por la Casa Blanca, el icónico ex atacante mexicano se refirió a la necesidad que tienen los merengues de sondear el mercado en busca de un nuevo delantero. Esto, a partir de que no existe en la plantilla actual un reemplazo natural para el francés Karim Benzema:

«El Real Madrid no se puede permitir el lujo de no tener entre sus filas a otro delantero importante. alguien que pudiese jugar en caso de una lesión o que le pase algo raro a Benzema, situación que no queremos por supuesto. Son muchos partidos y se necesita rotar a los futbolistas que juegan continuamente. Conociendo al Real Madrid, estoy convencido de que ya deben estar en esa búsqueda», finalizó.

