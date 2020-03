Hugo Orlando Gatti contrajo Covid-19 y está interno en Madrid

El Loco, de 75 años, fue internado en las últimas horas a raíz de las fuertes dolencias y como precaución, ya que se encuentra dentro del rango de los pacientes de riesgo que estipulan las comunidades internacionales para la pandemia del coronavirus.

“No se sintió bien y considerando que hace dos años le pusieron dos stent, decidimos internarlo. Hay que esperar que la evolución sea favorable y que se vaya sintiendo mejor”, había informado ayer su hijo.

Lea también: Pelé se encuentra en aislamiento para evitar contagio de Coronavirus

Hugo Gatti: De arquero a panelista

Gatti se desempeña como panelista del reconocido programa deportivo español El Chiringuito desde hace un tiempo. A comienzos del 2018 había confesado en ese programa que debió ser internado de urgencia en España por un problema cardíaco: “Me salvó la vida Florentino (Pérez). Me quería acordar los nombres de mis hijos y no me acordaba. Nunca sentí nada, tenía dos arterias tapadas y el corazón parece que no bombeaba. Dios me iluminó con Florentino: mi hijo Lucas lo llamó y me internó».

Hugo Orlando Gatti como jugador activo debutó con Atlanta en 1962, en el 64 pasó a River Plate donde jugó 77 partidos. En 1969 defendió el arco de Gimnasia y Esgrima de la Plata, llevando la camisa del Lobo en 224 juegos.

Posteriormente, jugó un año en Unión de Santa Fé (45 partidos). Y por último, pasó 12 años defendiendo los colores del xeneize. Con Boca Juniors jugó 381 partidos y ganó tres títulos locales y tres internacionales: dos Copa Libertadores y una Intercontinental.

Con celeste y blanca participó en 18 partidos internacionales. Mundialista en 1966, pero no tuvo participación. Además, jugó la mayor parte del proceso hacia Argentina 1978, pero Hugo Gatti decidió retirarse, dejando su puesto al campeón del mundo, Ubaldo Matildo Fillol.