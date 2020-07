Atlántida, Honduras. El comunicador social German Vallecillo Jr. es hijo de Sidehan Chávez (así de muestra en Facebook) y el periodista de Televicentro German Vallecillo: ambos desgarrados por la muerte violenta de su vástago en La Ceiba.

Ayer el reconocido reportero dio un mensaje tras el asesinato de los empleados de 45TV el Canal de Los Ceibeños. Aseguró que «los delincuentes iban a pagar caro porque cree en la justicia de Dios».

Esta mañana, ambas víctimas estaban siendo veladas bajo un protocolo de seguridad, ya que sus muertes ocurren en medio de la pandemia por el coronavirus.

Muchas personas mandaron mensajes de consolación a su familia, y su madre -que radica en la isla Gran Caimán- escribió en redes sociales uno en el que muestra su gran dolor.

Sidehan Chávez habló sobre la última llamada que sostuvo con su hijo para felicitarlo por su cumpleaños, ya que estaba cumpliendo 41 ayer, antes de ser emboscado por sicarios.

Te recordaremos muy bonito

«Hoy fue tu cumpleaños y tu despedida. Le doy gracias a Dios por tu tiempo en esta Tierra. Fuiste un orgullo para todos los que te amamos, queda grabado en cada corazón. Todos te recordaremos muy bonito, y para los que te arrancaron la vida, no pido nada, sólo que se arrepientan y puedan un día conocer a Cristo y alcanzar la salvación».

Ayer me distes tus últimas palabras cuando miraste en mi Facebook que tenía las fotos de mi aniversario Chito. Me dijiste que te sentías bien feliz de verme tan feliz porque nunca antes me vistes feliz. Lo más importante para ti era verme feliz.

Hoy te felicité por tu cumpleaños y escuché tu última sonrisa y con eso me quedo, Descansa en paz y que Dios me ayude para poder ir a despedirme de ti.

La madre de German Vallecillo Jr. viajó hasta la La Ceiba para estar presente durante el entierro, que se hará mañana. Mientras que Jorge Posas (productor y camarógrafo) fue enterrado hoy en la ciudad caribeña.

