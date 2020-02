Hoy en la historia: Esto ocurrió un 25 de febrero de…

1848: en Francia los revolucionarios proclaman la república.

1918: Amado Nervo publicó su libro de poemas Plenitud.

1925: en Nueva York (Estados Unidos) Columbia Records cambia la forma de grabación, introduciendo la técnica de grabación eléctrica, patentada por la Western Electric, frente a la tradicional grabación mecánica. La grabación eléctrica ofrecía una claridad y un tono no conseguidos hasta entonces. El proceso se denominó comercialmente Viva Tonal. Así, en esta fecha se realiza la primera grabación, el tema You may be lonesome, cantado por Art Gillham, compositor estadounidense, pionero en la locución de radio y considerado uno de los primeros crooners. Las estrofas cantadas por Gillham marcaban un hito en la historia de la música. De nuevo, Columbia Records y la Victor Talking Machine (después RCA Victor) se pusieron de acuerdo para no hacer público el proceso de grabación. ¿El motivo? Poder vender sin problemas el remanente de grabaciones mecánicas mientras se formaba el nuevo catálogo eléctrico.

1935: Louis Lumière presenta en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve.

1990: en Nicaragua, Violeta Chamorro (de la UNO) vence en las elecciones.

1998: Bob Dylan, Luis Miguel y Elton John son los triunfadores en la entrega de los Premios Grammy de la Música.

Nacimientos:

1778: José de San Martín, militar argentino, libertador de Chile y Perú (f. 1850).

1841: Pierre Auguste Renoir, pintor impresionista francés (f. 1919).

1873: Enrico Caruso, tenor italiano (f. 1921).

1901: Zeppo Marx, actor estadounidense (f. 1979).

1943: George Harrison, músico británico de The Beatles (f. 2001). Este notable músico inglés nació, como el resto de Los Beatles, en Liverpool, en el seno de una familia numerosa y de bajo nivel socio-económico. George tuvo una infancia felíz, aunque muy lejos de tener lujos. Su padre era el chofer del autobús escolar, y fue en ese bus que conoció a Paul McCartney, quien a su vez, luego de conocer a John Lennon, propuso a George como primera guitarra del grupo The Quarrymen, primer grupo de Lennon. En 1960, ya con una estructura más profesional, se bautizan como The Beatles, que llegó a convertirse en la mejor banda rock de la historia. En 1970 se separan y George comienza un exitosa carrera en solitario. Entre sus canciones más célebres se cuentan “While My Guitar Gently Weeps”, “Something”, “Here Comes the Sun”, “My sweet Lord”, “Give Me Love”, “When We was Fab”, “Bangladesh”, etc. George falleció víctima de un tumor cerebral el 2001.

1950: Néstor Carlos Kirchner, abogado, político y presidente argentino (f. 2010).

1953: José María Aznar, político y presidente español.

1973: Julio José Iglesias, cantante español.

Fallecimientos:

1899: Paul Julius Baron von Reuter, fundador de la agencia de noticias Reuters (n. 1816). Nació en la ciudad de Kassel, en Alemania, en el seno de una familia judía, en la que su padre era rabino. Su nombre al nacer era Israel Beer Josaphat. En Gotinga, Reuter conoció al físico y matemático Carl Friedrich Gauss que experimentaba la transmisión de señales eléctricas por vía aérea. El 29 de octubre de 1845, Reuter se trasladó a Londres, cambiando su nombre a Paul Julius Reuter y poco después se convirtió al cristianismo. Después de la Revolución de 1848, ya casado, abandonó Alemania marchando a París, donde trabajó en la nueva Agencia de Charles-Louis Havas, futura Agence France-Presse. Reuter fundó la Agencia de noticias Reuter en Aquisgrán para transmitir mensajes entre Bruselas y Aquisgrán, empleando palomas mensajeras. Con esta conexión se unía completamente Berlín y París. En 1851 Reuter volvió a Londres y estableció una oficina DE Reuter de Londres. En 1871, el duque de Sajonia-Coburgo-Gotha le confirió el título de barón. Tuvo tres hijos, George, Andre y Clementine Maria. Murió en Villa Reuter, Niza Francia, pero tras su fallecimiento fue llevado a Londres, donde se le enterró en el Cementerio West Norwood.

1983: Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense (n. 1911).

2003: Alberto Sordi, actor de cine italiano (n. 1920).

2006: Darren McGavin, actor estadounidense (n. 1922).

2014: Paco de Lucía, guitarrista español (n. 1947).

2017: Bill Paxton, actor y director estadounidense (n. 1955).