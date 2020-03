Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 22 de marzo de…

1534: en Roma, el papa Clemente VII declara que excomulgará a Enrique VIII de Inglaterra si persiste en divorciarse de Catalina de Aragón.

1748: en Londres, Händel estrena su obra Alexander Balus.

1839: en Estados Unidos se registra por primera vez el uso del OK como abreviatura de oll korrect en el periódico Boston Morning Post.

1857: en Nueva York, Elisha Otis instala el primer ascensor. En los almacenes E.V. Haughwout & Company de Nueva York, situados en el número 488 de la calle Brodway, se inaugura el primer ascensor del mundo de tracción mecánica, construido por Elisha Graves Otis. El invento está propulsado por una máquina de vapor en un edificio de cinco plantas que permite elevar hasta seis personas a una velocidad de unos doce metros por minuto. El invento de Otis aumentó la confianza pública en los ascensores que fue fundamental para el crecimiento de la construcción de rascacielos. La compañía de construcción de ascensores que fundó se convirtió en una de las empresas de ascensores más grandes del mundo, desde 1976 está integrado en el conglomerado empresarial que forma United Technologies Corporation. La marca Otis sigue siendo reconocida como una de las más frecuentes en los ascensores de todo el mundo.

1903: en Estados Unidos, los Hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija.

1919: en Milán (Italia) Benito Mussolini funda el Fasci italiani di combattimento, antecedente del Partido Nacional Fascista.

1965: la NASA lanza el Gemini 3, la primera nave con dos astronautas (Gus Grissom y John Young).

1983: Ronald Reagan anuncia el Sistema Estratégico de Defensa, conocido como Guerra de las Galaxias (por la película Star Wars).

1988: en Sapoá (Nicaragua) se firma un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Contra nicaragüense (creada por la CIA por órdenes del presidente Ronald Reagan), con presentación de programas para la pacificación del país.

1989: el asteroide 4581 Asclepius (de 300 m de diámetro) pasa a 0,70 millones de km de la Tierra (en comparación, la Luna se encuentra a unos 0,38 millones de km).

1998: en Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 Premios Óscar.

2005: científicos españoles describen, por primera vez, la estructura del virus de la viruela.

Nacimientos:

603: Pacal II, gobernante maya (f. 683).

1749: Pierre Simon Laplace, matemático y astrónomo francés (f. 1827).

1900: Erich Fromm, psicoanalista germano-estadounidense (f. 1980).

1904: Joan Crawford, actriz estadounidense (f. 1977).

1912: Nace Werner von Braun, ingeniero espacial alemán, en Wirsitz (hoy Wyrzysk, Polonia). Hijo del Barón Magnus von Braun y de la Baronesa Emmy von Quistorp. Se doctoró en filosofía por la Universidad de Berlín en 1934. Conocido por el desarrollo del cohete con combustible líquido. Entre 1937 y 1945 dirigió el centro de investigación de cohetes alemán en Peenemünde, junto al mar Báltico, encargado de construir el cohete con combustible líquido de gran alcance V-2, utilizado para el bombardeo de Inglaterra durante la II Guerra Mundial. En 1945 se traslada a Estados Unidos como consejero técnico del programa de cohetes en el White Sands Proving Grounds de Nuevo México. En 1950 es destinado a Huntsville, Alabama, donde dirigió el programa de misiles Redstone. Se nacionalizó estadounidense en 1955. En 1960 dirigió las operaciones de desarrollo técnico del centro de vuelos espaciales George C. Marshall (NASA) en Huntsville. Fue el responsable de la construcción del vehículo de lanzamiento Saturno V que se utilizó, junto con la nave espacial Apolo, en el programa de alunizaje tripulado. Von Braun falleció el 16 de junio de 1977 en Alexandria, Virginia.

1915: Vasili Záitsev, militar soviético (f. 1991).

1922: Ugo Tognazzi, actor y cineasta italiano (f. 1990).

1931: Víktor Korchnói, ajedrecista ruso (f. 2016).

Fallecimientos:

1965: Mae Murray, actriz estadounidense (n. 1885). Su verdadero nombre era Marie Adrienne Koenig, y nació en Portsmouth, Virginia. Se inició en la interpretación en el teatro de Broadway en 1906 con el bailarín Vernon Castle. En 1908, se unió al coro de las Ziegfeld Follies, siendo cabeza de cartel en 1915. Murray se convirtió en una estrella tanto en los Estados Unidos como en Europa, actuando junto a Clifton Webb, Rodolfo Valentino, y John Gilbert, entre otros muchos compañeros de baile. Entre sus películas más famosas se encuentran: To Have and to Hold (1916); The Delicious Little Devil; Big Little Person en 1919. El papel más famoso de Murray fue probablemente el que interpretó en La viuda alegre (1925), de Erich von Stroheim, junto a John Gilbert. Sin embargo, cuando el cine mudo dio paso al sonoro, la voz de Murray se mostró incompatible con el nuevo cine, y su carrera empezó a marchitarse. Su trayectoria se vio aún más afectada cuando dejara la MGM. Trató de volver tiempo después pero fue rechazada. En los años cuarenta Murray actuó con regularidad en el club nocturno Billy Rose’s Diamond Horseshoe. En sus últimos años posiblemente se vio afectada por una demencia. Las finanzas de Murray se hundieron y la mayor parte de su vejez la vivió en la pobreza. Mae Murray falleció a los 75 años.