Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 3 de enero de….

1496: en Italia, Leonardo da Vinci prueba por primera vez su máquina voladora.

1521: en Roma, el papa León X excomulga a Martín Lutero.

1932: en Honduras se declara la ley marcial para parar la revuelta de los trabajadores bananeros, despedidos por la compañía United Fruit.

1959: Alaska se convierte en el 49.º estado de Estados Unidos.

1961: Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Estas dos naciones se mantuvieron sin relaciones diplomáticas hasta su reanudación en 2015.

1962: en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan XXIII excomulga al líder cubano Fidel Castro.

1987: Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el Salón de la Fama del Rock. Esta célebre intérprete del rock femenino fue una de las principales representantes del blues afro-americano y se consagró con temas como “Respect”, “Since you’ve been gone (sweet sweet baby)”, “I say a little prayer”, etc. Falleció a los 76 años.

1988: Margaret Thatcher se convierte en la primera ministra más longeva del siglo XX.

1990: en Panamá, el presidente Manuel Noriega se entrega a soldados estadounidenses y es trasladado a Estados Unidos.

1992: Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia.

Nacimientos:

106 a. C.: Marco Tulio Cicerón, filósofo y estadista romano (f. 43 a. C.).

1926: George Martin, músico y compositor británico (arreglador de The Beatles). Fue llamado el “quinto Beatle” por la influencia que tuvo en la creación del inconfundible sonido de los muchachos de Liverpool. Mantuvo una increíble relación de desarrollo musical mutuo con Los Beatles, declarando hacia fines de los años 90’s que se consideraba el productor más afortunado por haberse topado con semejantes genios musicales. Fue nombrado Sir por la reina Isabel II por su contribución a la música popular en Inglaterra.

1945: Stephen Stills, músico estadounidense.

1946: John Paul Jones, músico británico, de la banda Led Zeppelin.

1950: Victoria Principal, actriz estadounidense.

1956: Mel Gibson, actor y director de cine estadounidense.

1969: Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1.

2003: Greta Thunberg activista medioambiental sueca.

Fallecimientos:

1875: Pierre Athanase Larousse, gramático, lexicógrafo y enciclopedista francés (n. 1817).

1882: William Harrison Ainsworth, novelista inglés (n. 1805).

1903: Alois Hitler, padre de Adolf Hitler (n. 1837).

1967: Jack Ruby, asesino de Lee Harvey Oswald (n. 1911). Este ex soldado americano, de origen judío polaco, fue quien asesinó de dos tiros al que fuera el único inculpado por el crimen del presidente John F. Kennedy, en la ciudad de Dallas, Texas en 1963. Lee Harvey Oswald murió insistiendo en su inocencia, por lo que su asesinato despertó muchas suspicacias respecto de por qué Ruby lo había hecho. Según él, lo hizo por vengar al presidente y limpiar el nombre de la ciudad de Dallas, pero casi nadie quedó convencido de esto. Hasta hoy persiste la gran duda de quién mató al presidente Kennedy.

1553: en Lima (Virreinato del Perú) comienza a funcionar la Universidad de San Marcos en el Convento de Santo Domingo.

1788: Georgia se convierte en el cuarto estado de los Estados Unidos en ratificar su Constitución.

1793: en Austria, se estrena póstumamente el Réquiem (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart, fallecido en 1791.

1814: la Asamblea Nacional de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos.

1833: Gran Bretaña se apodera de las islas Malvinas con la entrada de la corbeta Clío en Puerto Soledad, expulsando a la administración argentina, luego de doce años de conflicto en el Río de la Plata, que incluyeron también dos bloqueos a su puerto y la ocupación de las islas Georgias y Sándwich. Hacia 1838 los ingleses habían consolidado en las Malvinas la presencia de varias familias que sumaban, en total, unas cuarenta y cinco personas. Desde entonces se consumó la usurpación de esos territorios legítimamente argentinos, a excepción del breve período de reconquista en aquel recordado otoño de 1982 del que se cumplen ahora –ya– treinta y siete años.

1931: José María Reina Andrade asumió presidencia de Guatemala

1959: en Cuba, Fidel Castro se hace con el poder y Manuel Urrutia es nombrado presidente por el Movimiento 26 de julio.

1979: Ola de frío en Europa, con temperaturas de 45 grados bajo cero en Moscú.

Nacimientos:

1920: Isaac Asimov, científico y escritor estadounidense (f. 1992). Nació en Petrovichi, Rusia, en el seno de una familia judía. A la edad de tres años se trasladó junto a su familia a Estados Unidos. Desde niño mostró dotes para los estudios y la ciencia. Fue un lector prodigioso. Aprendió a leer él solo. En la primera semana ya se sabía todos los libros del curso, devoró 26 veces los Papeles póstumos del Club Pickwick, desde los seis años (cuando comenzó a devorar en bibliotecas) a los 18 (cuando vendió su primer relato por 64 dólares) dedicó a la lectura casi todo el tiempo de que dispuso. Su primera obra, Hermanitos, la escribió con 14 años. Asistió a la Universidad de Columbia donde, en 1939, se graduó en Química. Isaac Asimov fue uno de los más célebres cultivadores de la ciencia ficción y un gran divulgador. Isaac Asimov se casó dos veces, la primera con Gertrude Blugerman el 26 de julio de 1942, con la que tuvo dos hijos, David y Robin, se separaron en 1970, y se casó posteriormente con Janet Opal Jeppson.

Fallecimientos:

1948: Vicente Huidobro, poeta chileno (n. 1893). Fundador del Creacionismo, movimiento poético vanguardista. Fue además uno de los impulsores de la poesía de vanguardia en América Latina. Nació en el seno de una familia de la elite oligárquica, vinculada a la gran propiedad agrícola, a la banca y a la política. Desde su juventud realizó frecuentes viajes por Europa. En la capital francesa conoció a literatos y artistas como Picasso, Juan Gris, Max Jacob y Joan Miró, entre otras figuras de la cultura del momento. Escribió en revistas literarias junto a poetas como Apollinaire, Pierre Reverdy, Tristán Tzara, André Breton y Louis Aragon; es decir, lo más granado de la poesía francesa del momento. Poseía una interesante producción literaria: seis poemarios impresos en su país natal (Ecos del alma, La gruta del silencio, Canciones en la noche, Pasando y pasando, Las pagodas ocultas y Adán), uno aparecido en Buenos Aires (El espejo de agua) y otro publicado en París (Horizon Carré). A ellos se añadirían pronto cuatro nuevos poemarios (Poemas árticos, Ecuatorial, Tour Eiffel y Hallali).

