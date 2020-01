Hoy en la historia: Esto ocurrió el 8 de enero de…

1537: en Perú se crea la diócesis de Cuzco, la primera de América del Sur.

1766: en las islas Malvinas, una flotilla británica se apodera del puerto de Egmont, en poder de España.

1856: en California (Estados Unidos) el Dr. John Veatch descubre el bórax.

1889: el Dr. Herman Hollerith patenta una máquina de calcular con tabuladores.

1929: en Nicaragua, termina la invasión estadounidense y las fuerzas de ocupación son repatriadas.

1958: en Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez.

1958: Charles de Gaulle es electo presidente de Francia

1959: en Cuba, Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución cubana.

1979: en Montevideo (Uruguay), Argentina y Chile firman, ante el enviado papal cardenal Antonio Samoré, un acuerdo por el que solicitan la mediación del Vaticano.

2016: el cártel de narcotráfico Chapo Guzmán es recapturado en la ciudad mexicana de Los Mochis, Sinaloa después de su fuga de la cárcel en verano de 2015. Este narcotraficante es considerado el más peligroso del mundo y había logrado escapar de la cárcel anterior con ayuda de personas desde el exterior, a través de un túnel.

Nacimientos:

1894: Maximiliano Kolbe, fraile franciscano y santo polaco (f. 1941).

1935: Elvis Presley, cantante estadounidense de rock (f. 1977). Entre sus mayores éxitos se cuentan “Houndog”, “Don’t Be Cruel”, “Love Me Tender”, “Return to Sender”, “Sus´picious Mind”, etc. Hiuzo más de 30 películas y fue considerado el “Rey” del Rock’n Roll en los años 50’s. Su decadencia comenzó en 1964, cuando Los grupos ingleses comenzaron a invadir el mercado americano de la música, con Los Beatles a la cabeza. No obstante, sus seguidores lo mantienen vivo en numerosos clubes de fans y coleccionistas. Luego del descenso de su carrera, no pudo mantenerse sin drogas, lo que lo llevó a la muerte prematuramente.

1937: Shirley Bassey, cantante británica.

1939: Carolina Herrera, diseñadora de modas venezolana.

1942: Stephen Hawking, físico y cosmólogo británico (f. 2018).

1947: David Bowie, cantante, compositor y actor británico (f. 2016).

1983: Kim Jong-un, líder norcoreano.

Fallecimientos:

1324: Marco Polo, explorador italiano (n. 1254). Hijo de Niccolò Polo y de Nicole Anna Defuseh. Su familia pertenecía al patriciado veneciano. Mercader al igual que su padre y tío Matteo, a los que acompañó en uno de sus viajes (1260) desde Bukhoro, en Uzbekistán, a China, donde permanecieron durante unos años en Kaifeng. Regresaron a Venecia en 1269. Después regresaría a China en varias ocasiones quedando fascinado con sus costumbres, productos, cultura, historia y comida. Los hermanos Polo fueron los primeros europeos en visitar Asia. Llegaron finalmente a su ciudad, Venecia, en 1295. Su obra Los viajes de Marco Polo es probablemente el libro de viaje más famoso e influyente de toda la historia. Fue la primera toma de contacto con la realidad de China, además de las primeras noticias sobre otros países como Siam (Tailandia), Japón, Java, Cochinchina (en la actualidad una parte de Vietnam), Ceilán (Sri Lanka), Tibet, India y Birmania.

1642: Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano (n. 1564).

1990: Terry-Thomas, actor y comediante británico (n. 1911).

1995: Carlos Monzón, boxeador argentino (n. 1942).

1996: François Mitterrand, político francés (n. 1916).