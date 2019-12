Hoy en la Historia: Esto ocurrió el 4 de Diciembre en…

1971:En Montreux (Suiza) se incendia el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention. Este hecho dio lugar a la famosa canción Smoke on the Water, de Deep Purple, que en esos momentos se encontraban grabando en Montreux.

771: Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco.

1619: en Virginia desembarcan 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.

1674: a orillas del lago Míchigan, el padre Jacques Marquette funda la misión Illiniwek, que posteriormente sería la ciudad de Chicago.

1791: se publica el primer ejemplar de The Observer, el primer dominical de la historia.

1838: en México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz.

1881: en Los Ángeles (California) se publica por primera vez Los Angeles Times.

1967: Guerra de Vietnam: tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur hacen retroceder al Viet Cong cerca del delta del río Mekong.

1991: Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se declara en bancarrota y deja de operar.

1996: lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte que incluía un rover.

1996: en el observatorio Paranal, ubicado en la región de Antofagasta (norte de Chile) y operado por la empresa ESO (European Southern Observatory), se instalan los telescopios más grandes de Latinoamérica.

2005: en Venezuela se celebran elecciones legislativas, en donde el partido oficialista gana la mayor parte de escaños a la Asamblea Nacional.

1945: el Senado de los Estados Unidos aprueba la entrada en la Organización de las Naciones Unidas, por 65 votos a favor y 7 en contra,.

1956: durante una grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash en Sun Records en Memphis (Tennessee), Elvis Presley visita el estudio y participa en unas pruebas con Perkins y Lewis. Los cuatro hombres fueron conocidos como el Million Dollar Quartet, y esa legendaria grabación se publicó en 1987.