HOY: El Friburgo recibe al Mönchengladbach por la Bundesliga

La jornada 30 de la Bundesliga comenzará este viernes 5 de junio con el duelo entre Friburgo y Borussia Mönchengladbach a partir de las 12:30 (hora hondureña).

El partido se disputará en la cancha del Schwarzwald-Stadion.

¿Cómo llegan los equipos?

El Borussia viene de golear 4-1 a Union Berlín y se mantiene entre los primeros cuatro de la tabla con 56 puntos.

Friburgo, por su parte, cayó de local frente al Bayer Leverkusen y marcha octavo con 38 unidades.

Viernes 5 de junio

Friburgo vs. Borussia Mönchengladbach

Hora: 12:20 p.m.

Estadio: Schwarzwald-Stadion

Demás juegos

Sábado 6 de junio

Bayern Leverkusen vs. Bayern Munich

Hora: 7:30 a.m.

Estadio: BayArena

Fortuna Dusseldorf vs. Hoffenheim

Hora: 7:30 a.m.

Estadio: ESPRIT arena

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05

Hora: 7:30 a.m.

Estadio: Commerzbank-Arena

RB Laipzig vs. Paderborn

Hora: 7:30 a.m.

Estadio: Red Bull Arena

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC

Hora: 10:30 a.m.

Estadio: Signal Iduna Park

Domingo 7 de junio

Werder Bremen vs. Wolfsburgo

Hora: 5:30 a.m.

Estadio: Weserstadion

Unión Berlín vs. Schalke 04

Hora: 7:30 a.m.

Estadio: Stadion An der Alten Försterei

FC Augsburg vs. Koln

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: WWK Arena

Alex López y Alajuelense son derrotados 3-0 por el Guadalupe