HOY: Canelo vs Smith por los títulos peso súper mediano de la AMB y vacante del CMB

ESTADOS UNIDOS.- La espera terminó, Saúl «El Canelo» Álvarez subirá al cuadrilátero este sábado 19 de diciembre a las 9:00 de la noche por primera vez en un año 2020 que ha sido atípico a causa del coronavirus para enfrentar a su retador, Callum Smith, quien expone su título de campeón mundial de peso Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Además estará en juego el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo y la faja de “The Ring”.

¿Dónde será la pelea?

La pelea tendrá lugar en la “burbuja” de Alamodome de San Antonio, Texas, y podrán acceder a ser testigos de la misma un grupo de 12 mil espectadores privilegiados, respetando el distanciamiento social que exigen los protocolos sanitarios por el Covid-19.

Saúl “Canelo” Álvarez de 30 años y con 53 victorias, 36 por nocaut, un empate y una derrota, asumirá este desafío ante la altura de Callum Smith, quien es oriundo de Liverpool y también cuenta con 30 años de edad, ha ganado sus 27 peleas como profesional – 19 victorias por nocaut.

Así llegan los pugilistas

Por parte del mexicano, en su última presentación se impuso por nocaut en el undécimo asalto a Sergey Kovalev, adjudicándose el cinturón de campeón mundial de peso semipesado de la OMB.

Mientras que el británico Smith viene de vencer en una ajustada decisión unánime de los jueces a John Ryder, el 23 de noviembre del año pasado en la ciudad de Liverpool.

La noche de este sábado tendrá los duelos de previa entre Christian Alan Gomez Duran vs Ángel Hernández, Austin Williams vs Isiah Jones, Alexis Espino vs Ashton Sykes y Marc Castro vs Luis Valdez.

¿Dónde ver la pelea Canelo vs Smith?

La pelea, para Latinoamérica se podrá disfrutar por los canales de TUDN, Azteca 7 y por ESPN.

De igual manera se puede ver por la nueva plataforma que lanzó la cadena DAZN, que requiere de suscripción y pago mensual o por pelea.

