Houston Rockets le dan un alto a Harden por violación a protocolo

ESTADOS UNIDOS.- La NBA decidió posponer su primer partido de la naciente temporada después de la violación al protocolo Covid-19.

Esto al darse a conocer el caso de James Harden, quien salió por la noche del martes 22 de diciembre a un centro nocturno, de modo que el partido entre los Houston Rockets y Oklahoma Thunder será pospuesto.

A través de un comunicado, el propio equipo informó sobre la decisión de la NBA para posponer el juego.

“El inicio de la temporada de los Houston Rockets, programado para esta noche en el Toyota Center, contra el Thunder, se pospuso de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de la NBA.

“La información sobre la fecha reprogramada del juego estará disponible en un momento posterior”, indica el comunicado publicado por los Rockets.

Tonight’s scheduled Houston Rockets season opener at Toyota Center vs. the Thunder has been postponed in accordance with the NBA’s Health & Safety Protocols. Information regarding the rescheduled date of the game will be made available at a later time.

📝 https://t.co/Ce1xyQrNRw pic.twitter.com/ho3SNNYGAT

— Houston Rockets (@HoustonRockets) December 23, 2020