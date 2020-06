Hospital San Felipe: Hombre que estrangularon no tenía COVID-19, dicen familiares

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Ya transcurrió más de una semana, y los familiares de Francisco Ferrufino, el paciente que murió estrangulado a lo interno de una sala para pacientes COVID-19 del Hospital San Felipe de Tegucigalpa, aun no reciben una respuesta sobre lo que en verdad pasó con su pariente.

A través de un medio televisivo, una familiar del paciente fallecido, quien prefirió el anonimato, leyó un comunicado que emitió la familia Ferrufino. En su escrito, la declarante desmintió que el señor Francisco Ferrufino fuera un deportado de los Estados Unidos.

“En ningún momento él (Francisco Ferrufino) trató de abandonar su país y ni a sus familiares. Mucho menos que a raíz de ese viaje estuviera contagiado de COVID-19”, señaló la compareciente.

De igual forma, la familiar dijo que el ahora occiso era una persona honorable, por lo que, lo calificó como un gran ser humano con un corazón enorme.

Asimismo, indicó que a su pariente se le realizó la prueba de COVID-19 el pasado 25 de mayo como parte de un protocolo, debido a que él también presentaba un diagnóstico de dengue.

“Lo ingresamos primeramente en un hospital privado que lo remitió el sistema público por carecer de pruebas de COVID-19 en ese momento. En ningún momento nosotros quisimos de primera mano que él llegara a un hospital del sistema público, porque no le teníamos confianza y ahora mucho menos”, manifestó la denunciante.

Autoridades del Hospital San Felipe son negligentes

Por lo anterior, señaló que el sistema sanitario público lo acogió en el Hospital San Felipe como sospechoso de padecer COVID-19. No obstante, a la fecha no cuentan con los resultados de la prueba que indiquen si él era positivo o no.

En virtud de esp, la entrevistada hizo un enérgico llamado a las autoridades del Hospital San Felipe para que establezcan los resultados de la prueba.

“Nuestro familiar no tuvo que estar interno en un sistema público que es deficiente para brindar seguridad sanitaria y proporcionar seguridad física para él ni para ninguna persona que está ahí en este momento. A él lo asesinaron a lo interno de una sala aislada para paciente de COVID-19 del Hospital San Felipe. ¿Cómo es posible esto?, ¿Ustedes creen que la población se va arriesgar a internar a un paciente en un hospital público cuando no hay seguridad?», cuestionó.

“No nos han dicho absolutamente nada. Las autoridades del Hospital San Felipe intentan ocultar lo sucedido. Exigimos a las autoridades que se manifiesten y aclaren lo que ocurrió. Queremos que nos expliquen”, agregó.

De ese modo, la fémina exigió al Ministerio Público (MP) que un investigue el hecho, recoja todas las pruebas, para así dar con el responsable de lo sucedido con su familiar.

“Al día de hoy, no contamos con un fiscal asignado ni mayores indicios de lo sucedido. Pedimos a las autoridades que rectifiquen su negligencia y pongan a trabajar todo lo que sea necesario para dar con el responsable del crimen”, concluyó.