Hospital móvil de SPS: pese a traslado de pacientes, problemas siguen presentes

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Ahora que se conoce que el hospital móvil de la capital industrial ya inició su funcionamiento, y los primeros pacientes ya fueron trasladados, los errores o desperfectos que habían informado siguen estando presentes.

Lo anterior, se confirmó por parte del doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quien detalló a TIEMPO Digital, que se observa en el hospital móvil hasta hoy.

El médico manifestó que el hospital lo dividieron en dos partes, uno para el Cuidado Intermedio e Intensivo. Esto, sacrificando camas, por lo que eliminaron 30 de ellas, para poder dejar esas unidades. Eso, según dijo, hace que este tenga capacidad para 60 personas y no para 91 como en primeras instancias venia.

Seguidamente, el otro sector que no son cuidados intermedios ni intensivos “todavía continúan las camas muy juntas”, señaló Umaña.

Al darse esta situación, el galeno explicó que existe el potencial riesgo de infecciones cruzadas. Además, mencionó que otra de las incidencias continúa siendo el mencionado aire acondicionado.

Foto oficial invest del hospital móvil nótese pegazon de camas y falta espacio.Además con la torpeza de cerrar la sala covid del Catarino .En lugar de ganar camas las perdemos .También observe los mini split colocados que hace perder la objetividad del aire acondicionado presión pic.twitter.com/QuUbRpdXNn — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) October 15, 2020

Los problemas siguen

Pese a que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) aseveró ya habían solucionado el problema, el galeno expresó, que “incluyeron una seria de minisplits para remediar que no pudieron reparar el aire acondicionado central”.

A su vez, especificó que los médicos y los que saben de hospitales, tienen la duda de que, estos aires sirvan para el recambio que se ocupa en un espacio tan confinado como es el hospital móvil de San Pedro Sula.

“Yo creo que no hicieron lo correcto, debió haberse exigido que vinieran los técnicos de Turquía y no que lo resolvieron aquí en Honduras con una compañía subcontratada”, manifestó.

Por otra parte, Carlos Umaña mencionó que el mantenimiento de ese aire acondicionado, costará miles de lempiras, ya que deben de cambiar módulos cada cierto mes, siendo una trampa para los que trabajan ahí como para los pacientes.

Cerraron la Sala del HMCR

Otra de las observaciones que indignó al doctor, es que cerraron la Sala COVID del Hospital Mario Catarino Rivas. Trasladaron a los pacientes, lo que hizo que se perdieran camas, en lugar de ganar más.

Lo que a su criterio, no es recomendable, ya que al encontrarse cerrado el triaje de Expocentro, y a punto de caer el que se encuentra en el Leonardo Martínez Valenzuela, deben de tener un respaldo; por si llegase a colapsar dicho hospital móvil.

“Ahí hay muchos errores, como la impermeabilización. Por ejemplo, el hospital no tiene como hacer una diálisis o una traqueotomía en caso que se necesite”, reveló.

De igual forma, el galeno aseveró que, los médicos necesitan facilidades para atender pacientes en un hospital como tal, sin embargo, no lo tienen en el de SPS.

No obstante, pese a todos los errores que aun siguen presentes, el Umaña señaló que el más grande recae en cerrar la sala del HMCR. Esto, porque están llevando todos los pacientes y dejan a la sala solamente como un filtro para remitirlos.

Con el traslado de alrededor de 20 personas este día, y esperan para mañana movilizar más, el hospital ya se encontraría con un 80% de capacidad, por solo tener 60 cupos, de acuerdo a lo vertido por Umaña.

“Una vez ya lleno ¿Qué van hacer con los demás pacientes? Si esta cerrado el Catarino y el Leonardo también. No hemos ganado absolutamente nada”, enfatizó.

El doctor sostuvo que cometieron un doble error, al abrir el hospital que no es funcional, y cerrando la sala que ha estado prestando servicios. Igualmente, Carlos Umaña ratificó en que, no hay duda que hay que usarlo, porque no tienen forma de rechazarlos.

“Lo único que queda es investigar qué pasó con el dinero y ejercer todas las medidas…Yo deseo sinceramente que no falle, y que realmente funcione para beneficio de los pacientes”, agregó.

