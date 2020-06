Morgue del HE no sirve; director debe renunciar, dice líder sindical

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Sindico del Hospital Escuela, Mauricio Corrales, disparó contra las autoridades de la morgue de ese centro de salud y reveló que hace varios días que vienen solicitando la salida del director de ese ente.

En ese sentido, el líder sindical arguyó que así como el caso del ataúd de vacío que entregaron a una familia los trabajadores de la morgue, otros fiascos se han registrado que no han salido a la luz pública.

«Ayer vimos todavía en la noche un cuerpo que querían enterrarlo en la noche. El Hospital Escuela no debió entregar ese cuerpo. Tenían que esperar hasta el día siguiente. El problema del Hospital Escuela es que la morgue no sirve, entonces lo cuerpos no pueden estar allí, es un problema serio que tenemos. Esos ‘planchones’ dependen del jefe de la morgue, el señor Nelson Tercero, nosotros habíamos solicitado a las autoridades la separación y no sé por qué no lo han hecho, es urgente que este señor salga de ahí, sino vamos seguir viendo situaciones como estas», explicó.

En ese sentido, Corrales fue explicito en asegurar que el Hospital Escuela de momento no tiene una morgue. «Lo que hay ahí es un equipo en mal estado. Por eso los cuerpos no pueden permanecer ahí porque un cuerpo que se descomponga, podría convertirse en una epidemia».

Lea también: Ante aumento de casos, suspenden reapertura de instituciones del Estado

Ni MAIZ ni CATRACHO en el Hospital Escuela

Por otra parte, el sindicalista aseguró que a los pacientes de Covid-19 no se les está aplicando los protocolos MAIZ y CATRACHO. Al tiempo que lamentó el número elevado de muertes que se registran por cada turno en ese centro de salud.

«En este día lamentamos tanta muerte que está pasando en el Hospital Escuela. Acá no se está usando el tratamiento MAIZ y CATRACHO, así como en el Seguro Social, El Tórax y el San Felipe. Creo que nosotros lo hemos dicho, hay que darle la oportunidad a los pacientes de Covid de lo que ellos necesitan, esa oportunidad de que puedan sobrevivir. Es una mortalidad tremenda, por cada turno están muriendo entre cuatro y cinco personas«, puntualizó

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo