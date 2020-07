Horóscopo de la semana: Nuevos cambios laborales, avizoran los astros

DE MUJERES. Durante esta semana, los astros, a través de tu horóscopo, te llenarán de energías positivas para trabajar en tus metas. A pesar de la adversidad es importante no rendirse, recuerda que un día se siembra y después recibimos la cosecha.

Libertad e inteligencia serán la base para crear tu propio camino a la felicidad y el horóscopo definirá tu suerte a través del signo zodiacal, junto con los consejos de la vidente, Mhoni Vidente.

Horóscopo de la semana:

Aries

Debes confiar en tu inteligencia y libertad para tomar decisiones; tu signo es carismático y sensual, y junto con esta carta se da la mancuerna perfecta para empezar una vida de triunfos, sólo no te confíes y lucha por tus ideales. Debes hacer lo que quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo. También debes ser generoso en lo económico para que las energías se regresen a tu vida. Los que están en pareja traten de comunicarse y no se falten al respeto cuando discutan, que las palabras lastiman y quedan en el recuerdo.

Tauro

Tendrás dificultades en el trabajo, por eso te recomiendo mantener la calma y ser prudente con lo que comentes sobre los demás; la carta también implica que crecerás en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito, a fin de asegurar tu patrimonio. Seguirás con tu buena racha amorosa, si estás en pareja no lo dudes y trata de formalizar, que esa relación prosperará y si te encuentras soltero te llegará alguien del signo de Capricornio o Virgo que será tu pareja ideal.

Géminis

Estás en el momento de cambiar de trabajo por uno mejor, pues atraviesas por una etapa de abundancia en tu vida. También te dice que llegará un amor sincero a tu vida del signo de Libra o Sagitario. Los que están en pareja tendrán algunas dificultades debido a celos, así que trata de no llevar a más esa situación. Ya no pelees tanto en el trabajo, eres el líder natural del Zodíaco, pero no por eso siempre tienes la razón, así que mide todas las situaciones que se presenten.

Cáncer

Esta semana, tu horóscopo dice que analizarás un cambio de trabajo y de lugar de residencia para darle más fuerza a tus proyectos, y debes tomar las riendas de tu vida laboral. Ya no debes preocuparte por tu relación amorosa, si es tuyo regresará, si no nunca lo fue, así que ten calma. Eres muy conquistador y tu signo es de los más codiciados en cuestiones de matrimonio pero analiza con quién deseas formar un hogar para que después no te arrepientas.

Leo

Tomarás decisiones laborales importantes y debes contemplar todas las posibilidades del mejor trabajo y emprender el proyecto que tanto deseas. En el amor decides estar en una relación formal y los solteros conocerán a personas compatibles del signo de Sagitario o Capricornio.

Virgo

La buena suerte te sonríe en todo; tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida, por eso te recomiendo aplicar todos los cambios que tengas en mente y saldrán de lo mejor. Debes tener seguridad y confianza en ti mismo. Te llegan días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal. Un amor te busca para pedirte perdón; son tiempos de quitarte rencores de tu corazón.

Libra

No debes rendirte, sino poner todo tu empeño para lograr tus objetivos. Atravesarás por problemas familiares, eso te quitará estabilidad emocional, por eso debes concentrarte en estar bien. Esta semana decidirás si te quedas en tu trabajo o buscas otro mejor.

Escorpión