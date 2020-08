Horóscopo de la semana: Aprende a soltar el pasado, aconsejan los astros

DE MUJERES. Esta semana será momento de dejar el pasado atrás. Debes comenzar a desarrollar tu inteligencia emocional para sacarle el mayor provecho a tus habilidades y lograr objetivos con la recarga de energía de los astros. Tu horóscopo te dará esa guía que necesitas para tener éxito en los próximos siete días.

Buenas noticias en el amor para cáncer detalla Mhoni Vidente, experta en la lectura de los signos zodiacales. Mientras que capricornio, podrías tener la oportunidad de demostrar tus habilidades de liderazgo en el trabajo.

Horóscopo de la semana

Aries

Eres el primer signo de fuego te caracterizas por ser muy alegre, con una personalidad extrovertida y brindas tu amistad de forma sincera y servicial. Destacas como emprendedor porque cuando trabajas para alguien no te gusta que te manden, por eso siempre buscas la libertad en tus acciones, pero lo negativo es que la ira y el coraje sin control te hacen presa muy rápido y eso te provoca problemas con las personas que más quieres, por eso siempre necesitas controlarte en todo lo que expreses.

Tauro

Eres el trabajador incansable, siempre alcanzarás tus honores por méritos propios. Eres el primer signo de tierra y eso te hace muy realista en todo lo que te propones y siempre la organización te lleva a ser un buen administrador de tus bienes; te caracterizas por ser el mejor amigo y el pilar de tu casa y siempre ayudas a los demás a resolver sus problemas personales. Tus valores son la honestidad, sinceridad y conservadurismo.

Géminis

Tu signo está en una etapa de renacimiento de tu energía y de crecimiento laboral, así que no desaproveches las oportunidades que se te presenten, sólo ten en cuenta que es bueno tener confianza, pero no demasiado y menos en el trabajo, porque allí todo es competitividad. Si estás en pareja, trata de entender que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar.

Cáncer

Tienes gran optimismo en tu ámbito profesional y sorpresas de amores nuevos en tu vida; eres el futurista, por lo que tu signo dice que debes tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien; por ejemplo, si quieres a tu pareja ya forma un hogar, si no mejor terminen y conoce a personas más compatibles con tu signo como Libra, Escorpión o Piscis.

Leo

Serán días de responsabilidades y de enfrentar tus miedos en la vida, es decir, dejar atrás las indecisiones y esforzarte para tener un futuro mejor. También tendrás una semana de juntas y cambios en tu ámbito laboral, por eso necesitas preparar un nuevo proyecto para que te desarrolles en lo profesional.

Quita obstáculos en tu vida, como malos amigos o amores que sólo te quitan tu buena suerte y que selecciones mejor a las personas que te rodean.