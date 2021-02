Horóscopo de la semana: ¿qué debes esperar según tu signo zodiacal?

DE MUJERES. Esta semana, el horóscopo viene lleno de mucho éxito y oportunidades para cumplir con todas tus metas y sueños que tienes en mente.

La astrologa y experta en el tema, Mhoni Vidente, te brinda consejos para que tomes apunte y te prepares para lo que viene.

Aries

Esta semana debes analizar lo que estás viviendo y lo que quieres hacer. Estás en una etapa de crecimiento personal para ser mejor en todo lo que haces, trata de quitar de tu vida lo que no te deja avanzar para que puedas realizarlo.

Ponte mucho perfume antes de salir de casa y verás que todo será más fácil. Evita pelear con tu pareja, debes aprender a convivir de una mejor manera con los que te rodean. Relájate y estimula más el amor con tu relación.

Tauro

Viene una semana de mucha presión laboral y económica. Trata de controlar tus impulsos, no compres lo que no necesites, debes salir de tus deudas. En el trabajo, evita platicar de tus planes y verás que todo se realizará de la mejor manera.

Empieza una de las mejores etapas de tu vida. En tu salud, cuida tu garganta porque será tu punto débil de estos días. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas, en ocasiones la prudencia te dejará mejores experiencias.

Géminis

Ya no tengas miedo a ti mismo, recuerda que eres capaz de llegar al éxito en todas las formas, pero ya no te sabotees más y logra lo que tanto deseas. Lo que no es para ti, ya nunca lo será y más en lo amoroso. Ten dignidad y no busques personas que no te quieren y solo te utilizan.

Tienes un viaje para el mes de marzo, comienza a organizarte y tómalo porque te ayudará mucho a renovar tus ideas. Te viene dinero extra, las energías vendrán a ti con mucha fuerza.

Lea además: DE MUJERES| Efectivos ejercicios para reducir la “papada”

Cáncer

Será una semana de cambios positivos, vístete con ropa de colores claros y ponte mucho perfume para estimular la suerte. Este es el momento para crecer personalmente. Le das mucho tiempo a los demás y es la oportunidad para hacer algo para ti.

Pide un aumento de salario y reacomoda tu ambiente laboral. No busques tanto en el amor, llegará solo y en menos de lo que piensas tendrás una pareja. Toma en cuenta que es momento de reinventarse en todo lo que deseas.

Leo

Estás en el momento preciso de dejar todo lo que te hace daño como los vicios, las malas amistades y ese amor que no te valoró. Es hora de llenarte de muchas buenas energías. Sal a caminar, pide lo que tanto deseas y verás que se cumplirá.

Ponte al día con todo el trabajo atrasado que tienes. Toma tus precauciones en tus relaciones porque puede llegar un embarazo. Eres un triunfador en todo lo que realices.

Virgo

Tienes el poder de cambiar lo práctico con lo ideal, es decir, de realizar cualquier tarea que tú mismo te propongas. Necesitas trabajar en equipo para que te ayuden a crecer profesionalmente, así que desde ya empieza a juntarte con personas idóneas para tus proyectos.

No busques tanto en ese amor, si no está contigo es que no eres su prioridad. No pelees con nadie, sé mas cauteloso con los asuntos legales. Ofrece tu tiempo a quien verdaderamente se lo merece.

Libra

Disfruta lo que ya tienes, pon en orden tus ideas y visualiza el éxito en todo lo que realices. Te llega una oportunidad para crecer más en lo profesional, pero tendrás que moverte de tu actual residencia. Cuida tu salud.

Los astros te beneficiarán para realizar tus planes profesionales. En el amor te entregas demasiado y eso no te hace sentir bien con tu pareja, aprende a regularte. No desperdicies las oportunidades que te da la vida.

Escorpio

Este es el momento para permitirte disfrutar, no te frenes por el qué dirán y los miedos internos. Reinvéntate en tu ser espiritual para que alcances el éxito en todo lo que te propongas. Tendrás una propuesta para participar en política, acéptalo, eres todo un líder social.

En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Si estás solo, disfruta tu soltería y diviértete con muchas personas pero sin compromisos. Cuida tu sistema respiratorio trata de comer alimentos con mucha vitamina C para que estés saludable.

Sagitario

Buscarás solvencia en todo momento para ser libre y feliz, prioriza mantener tu independencia como persona, ese estilo de vida puede causar envidia a los demás, pero no te dejes afectar por sus malas energías, sigue adelante.