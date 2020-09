Horóscopo de la semana: Amores nuevos y apasionados, dicen los astros

DE MUJERES. Es momento de un cambio positivo, durante esta semana, todos esos pequeños detalles que nos han quitado la paz, serán removidos por una recarga de energía positiva, dice tu horóscopo de la semana.

Durante los próximos cinco días, nuestro horóscopo nos dará un guía para comenzar nuevamente en todas nuestras metas personales. Mhoni Vidente, brinda los consejos que tiene para ti y de esa formar logres sacar tu mejor potencial.

Horóscopo de la semana

Es momento de encontrar la felicidad y la plenitud en todos los aspectos de tu vida, por lo que deberás aprovechar todo lo que el universo te depara bajo la guía de nuestra vidente favorita. Descubre cuáles son los signos con los que eres compatible, además de conocer un poco mejor sobre tu personalidad de acuerdo a tu signo zodiacal.

Aries

Reactivarás esta semana todo lo que tenías en planes, tu signo necesita progresar para sentirse bien, así que no lo dudes, es el momento de hacer cambios positivos en tu vida laboral; acudirás a juntas para reacomodo de proyectos.

Te busca un amor del pasado del signo de Capricornio, Acuario o Leo para retomar la relación, pero la decisión la tienes tú y si te sientes bien con esa pareja date la oportunidad; si no, cierra el círculo y sigue adelante. Ya no busques el amor, pronto llegará a tu vida.

Tauro

Tu horóscopo dice que esta semana retomarás tu ritmo de trabajo, tienes la capacidad de lograr lo que deseas en tu vida pero debes creerlo y hacer cambios positivos en tu vida laboral. Recibes una sorpresa económica en estos días. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, sigue adelante y pronto encontrarás a la persona ideal.

Te regirá el planeta Mercurio, y eso significa que tendrás una fuerza especial en el amor y la comunicación, todo lo que deseas en cuestión de una relación estable se te dará y también debes emprender un negocio propio para que cuentes con más recursos.

Géminis

En estos días se te presentará la oportunidad de un nuevo trabajo mejor pagado, debes aprovechar esa corriente de energías positivas por la que atravesarás. Los que están casados tendrán un embarazo en puerta.

A los solteros, amores nuevos y muy apasionados los seguirán. El planeta que te regirá es Venus, significa que debes ser cauteloso ante los problemas con tus superiores y evita discutir.

Cáncer

Enfrentarás algunos problemas laborales esta semana, tu signo es perfeccionista y eso te ocasiona envidias de los demás, así que relájate y sigue con tu labor, pues tu signo siempre llegará al éxito.

Sales de viaje por cuestión familiar y visitarás a tu pareja. Ya no busques la aceptación de todos los que te rodean, eres original y debes seguir así. La Luna te rodeará con su energía magnética, eso significa que tu signo atravesará por mucha fuerza espiritual y lograrás lo que deseas. A los que están solteros les llegará un amor nuevo y muy compatible ¡confía en tu horóscopo!

Leo

Mostrarás esta semana toda la buena actitud para salir adelante de los problemas que enfrentas, tu signo es fuego y eso te brinda una energía extra para lograr lo que tanto deseas en la vida, así que no te rindas tan fácil.

Te busca un amor del pasado para regresar, analiza bien si te conviene. El planeta que te regirá es Marte, te indica que debes cuidar lo que dices y no discutas porque las energías de la guerra estarán presentes, así que ten prudencia.

Virgo

Te rodearán muy buenas energías esta semana, por fin te llega el buen trabajo que esperabas; te busca un antiguo jefe o director para ofrecerte trabajo otra vez. Estás en tu etapa de cumpleaños y eso atrae las fuerzas cósmicas a tu vida.

En el amor debes ser más decidido, es decir que si no ves que tu pareja quiera algo serio contigo, es mejor cambiar y empezar de nuevo en otra parte.

Libra

Experimentarás energías encontradas esta semana, no sabrás qué hacer con los problemas que se te presenten, por eso debes analizar más de dos veces lo que harás para que después no tengas sentimientos de culpa por no hacer lo correcto.

Tendrás mucho trabajo y pondrás al corriente tu papelería de impuestos y pagos. Te busca un amor que acabas de conocer por medio de las redes sociales, debes ser precavido ante lo que te ofrezca