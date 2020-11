Horóscopo de la semana: Noviembre de buena suerte laboral y económica

DE MUJERES. El inicio de un mes representa nuevos retos. Mhoni Vidente trae para ti el horóscopo de la semana, del 2 al 8 de noviembre, checa con atención los consejos que tiene para ti esta semana y sácale provecho, que reine la tranquilidad y el amor.

Aries

Semana de trabajo intenso y proyectos nuevos, así que trata de tomar vitaminas para que no te falte la energía. Es momento de saldar tus deudas y dejar de gastar en lo que no necesitas. Viene un cambio muy importante en tu trabajo, trata de analizarlo y dile sí al éxito; es momento de progresar en lo laboral. Sigue con el ejercicio y dieta, ya están dando resultados.

Alguien de Acuario o Leo te pide regresar. Tendrás un golpe de suerte este jueves con los números 03, 22 y 91. Te buscan para invitarte a un negocio, hazlo, te irá bien. Para estar protegido contra las envidias, carga algo de oro o plata en tu cartera.

Tauro

Enfrentarás durante los siguientes días algunos problemas personales, pero recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo debes concentrarte en lo que requieres y verás que vendrá a ti la paz que necesitas. Sales de viaje de trabajo o a ver a tu familia..

No discutas con tu pareja, sí te quiere pero recuerda la importancia de darle su espacio y no ejercer presiones. Será una semana con amores nuevos y un golpe de suerte con los números 06, 07 y 21. Usa prendas de color rojo para atraer la fortuna. En el amor serás compatible con alguien de Capricornio, Aries y Virgo.

Géminis

Vienen días de buenas noticias en el trabajo o para nuevos proyectos, te aconsejamos no comentarlo hasta que se concreten para no atraer envidias a tu alrededor.

Recuerda que al ser el primer signo de aire, estás en constante crecimiento mental y espiritual. No te agobies por problemas de pareja y trata de llegar a un acuerdo; si no se puede, es mejor darse un tiempo. Te recomiendo no ser tan intenso en tus relaciones amorosas y aprender a darte tu espacio. Tus números de la suerte son 01, 22 y 37.

Cáncer

Tendrás la motivación para realizar algunos cambios en tu vida que te ayudarán a estar mejor. Tu signo es de agua y eso te hace desanimarte muy rápido o caer en depresión, te recomiendo darte baños de agua bendita y ponerte algo de plata que te sirva como protección.

Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Tu día de suerte será el miércoles, te vas a reinventar de todas las formas y te sentirás mejor contigo mismo. Si tienes pareja, te llega una propuesta de matrimonio, y si estás soltero, serán días de conocer personas afines a tu signo. Tus números de la suerte son 00, 13 y 45.

Leo

Tomarás decisiones importantes en tu vida personal. Tu signo atraviesa por una etapa de renacimiento laboral y serán días de crecimiento y de dejar atrás todo lo que te hacía daño, sobre todo, las malas amistades. Será una semana de mucho trabajo para hacer cambios en la estructura de la empresa.

Te recomiendo usar un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y dejarlo ahí hasta que se caiga y usar mucho perfume. Si estás soltero, te buscará un amor del signo Sagitario o Piscis. Tu ángel de la guarda te dice que tu fortaleza y conocimiento te harán crecer como persona, no tengas miedo a los retos.

Virgo

Enfrentarás algunos problemas en el trabajo, trata de ser ordenado y no dejarte llevar por tu carácter explosivo; «el que se enoja pierde«. Recuerda que el amor no se compra, así que no trates que te quieran por lo que tienes, sino por tu forma de ser. Te invitarán a un evento o concierto en estos días.

Tendrás suerte en la lotería con los números 08, 27 y 31. Te recomiendo usar el color naranja para que la prosperidad reine en tu vida. El mensaje de tu ángel de la guarda es que seas fiel a ti mismo y que no cambies tu forma de pensar por otras personas, escucha tu voz interior.