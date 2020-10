Horóscopo de la semana: ¡Adiós a la soltería! Llegará un nuevo amor

DE MUJERES. El amor y el trabajo serán piezas fundamentales para orquestar el éxito que tanto has trabajado, por lo que te compartiremos los mejores consejos de Mhoni Vidente, conforme a tu horóscopo de la semana.

Así podrás encaminar tu vida con las mejores decisiones que te llevarán a encontrar la felicidad y aprender a disfrutar del momento. Acompañados de la energía de los astros y toda la energía positiva.

Horóscopo de la semana

Aries

Aprovecha tu tiempo esta semana, deja a un lado la flojera y persigue tus objetivos para que alcances la plenitud. Realizas un cambio repentino de trabajo o te ofrecen un nuevo contrato con mejor sueldo. Sigue con tu pareja formal y tranquila, eso te ayuda a tener estabilidad. A los solteros les llega un amor del signo de Capricornio, Acuario o Leo que será muy compatible.

Tauro

Pensarás esta semana qué debes hacer para lograr lo que necesitas en tu vida, tu signo es de tierra y por eso eres persistente en tus asuntos laborales y alcanzas el éxito. En cuestiones amorosas tendrás algunas diferencias o pleitos con tu pareja por culpa de malos entendidos o celos infundados, platícalo para estar en paz. A los que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Capricornio o Virgo que será su pareja ideal.

Géminis

Estarás ocupado con tareas pendientes de tu trabajo, organiza mejor tú tiempo para que puedas cumplir con todo. A tu signo le gusta llamar la atención y que todo mundo te admire, pero lo importante es la labor que haces con los demás para que sean felices. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de llevar tu relación de lo más feliz.

Cáncer

Te renovarás en todos los sentidos de tu vida durante esta semana, tu signo atraviesa por una época de metamorfosis y elevación espiritual. Los que están ya en pareja retomarán sus votos de compromiso y se volverán a enamorar. Trata de ahorrar y no gastes sólo por gastar, necesitas un ahorro para sentirte seguro.

Leo

Alcanzarás muchos logros personales y de trabajo esta semana, por eso te pido que no te precipites en tomar decisiones importantes, pues la suerte estará de tu lado y en estos días te sentirás muy bien.

En cuestiones amorosas nunca esperes lo que no llegará, trata de no obsesionarte y dale la vuelta a la página, pues te llegará un amor nuevo del signo de Aries o Escorpio que será muy compatible contigo.

Virgo

Habrá muchas noticias positivas a tu alrededor esta semana y por fin ves la luz al final del camino; es decir, lo que tanto deseabas o esperabas llegará pronto. En cuestiones de trabajo te propondrán un nuevo proyecto que te dejará más ganancias.

Sigue estudiando, tu signo siempre quiere conocer de todo y por eso eres el más culto del Zodíaco. Un amor del pasado te buscará para volver, date la oportunidad de volver a ser feliz, así lo prevé tu horóscopo de la semana.

Libra

La fuerza de los astros estará de tu lado esta semana, eso significa que tu signo tendrá el máximo grado de espiritualidad, así que pide y se te concederá, y también pon en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas, pero aleja de tu vida a amores y amistades que no son buenas para ti.

Necesitas tomar decisiones importantes y decidirte a ser feliz. Con tu pareja seguirás muy estable, sólo trata de no ahogar la relación y dense su tiempo. A los que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries, Géminis o Piscis que será muy compatible.

Escorpio

A veces te quedas donde no quieres estar y lo haces para no lastimar a los demás, pero ya es tiempo de ver por ti y no por los demás; pon en orden tus ideas y tus metas para cumplirlas aunque a los demás no les guste.

En estos días tendrás problemas con superiores en el trabajo por una labor no realizada, que busca la mejor solución a todo. Seguirás en paz con tu pareja y ya piensas en casarte o llevar un compromiso firme. A los solteros les llegará un amor del signo de Piscis o Cáncer que será muy compatible.