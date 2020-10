COVID-19: ¿Qué dígitos pueden circular hoy, miércoles, en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo a las nuevas medidas de circulación aprobadas, las personas autorizadas para circular en el territorio nacional hoy son los que el último dígito de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residencia sea 1 y 2.

El nuevo horario establecido por la Secretaría de Seguridad y el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), para que las personas salgan a hacer sus diligencias, es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas deben ser atendidos en un horario especial de 7:00 a 10:00 de la mañana.

También cabe señalar que el toque de queda absoluto y la alerta roja en todo el país están extendidas y vigentes hasta el próximo domingo 26 de octubre a las 11:00 de la noche.

Las únicas personas que se exceptúan de esta regla, son el personal de salud previamente identificado y las que porten su salvoconducto especial. Si desea conocer del salvoconducto turístico dé click aquí

Fase 1 y 2 de la reapertura económica

Las ciudades y municipios continúan bajo la «fase 1 y 2» de la reapertura gradual y ordenada de la economía. Siempre y cuando cumplan todas las medidas y protocolos establecidos por SINAGER.

Los diferentes comercios que ya se encuentran en funciones deben de cumplir con todas las medidas de bioseguridad. De no ser así se debe de reportar de inmediato al Sistema Nacional de Emergencia 911 para que tome la denuncia y proceda a su cierre.

Asimismo, todas las personas que circulen este día deben de respetar a cabalidad las medidas de bioseguridad, comenzando por salir de casa solo si su dígito es el autorizado. De esta manera estará evitando las aglomeraciones y la propagación del COVID-19.

Si sale, use la mascarilla en todo momento, recuerde que debe cubrir su nariz y boca, lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, en caso de no tener esto al alcance use el gel de manos a base de alcohol.

Y una de las más importantes, procure siempre mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros entre persona.