Hondutel: Se requiere inversión de $100 millones para ampliar cobertura de internet

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El gerente de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Melvin Maldonado, señaló que la institución estatal requiere de una inversión de 100 millones de dólares, para aumentar la cobertura del servicio de internet a nivel nacional.

“Hemos planteado un programa que esta por el orden de los 100 millones de dólares, pero también entendemos que el país tiene endeudamiento y nosotros podríamos ejecutar ese programa en fases”, dijo Maldonado.

El funcionario aseguró que las inversiones pueden ser en fases de 35, 25 o 10 millones de dólares. Asimismo, explicó que los fondos servirían para aumentar la cobertura de internet.

Sin fondos propios para inversión

Según Maldonado, la empresa de telecomunicaciones no cuenta con fondos propios. “Si no se vende, instala y se cobra el servicio, no tenemos ingresos. Los fondos que obtenemos están orientados al salario y queda poco para invertir”, sostuvo.

Pérdidas por pandemia

A su vez, el directivo detalló que las pérdidas que registró Hondutel en 2020, fueron alrededor de 300 millones de lempiras, señalando que la pandemia provocó que las empresas cerraran sus negocios y evitó una generación de tráfico de llamadas como es el habitual.

Por otra parte, reveló que anualmente se reduce en 100 millones las líneas de telefonía fija, debido al desuso de este servicio ante el auge de los teléfonos móviles.

«Estamos actualmente con unas 260 mil líneas fijas a nivel nacional y 15 mil líneas telefónicas de celulares», puntualizó.

El gerente destacó que pese a la reducción de las líneas de telefonía fija, éstas representan el 50 por ciento de los ingresos de Hondutel. No obstante, el tráfico internacional de llamadas, también genera un porcentaje de ingresos.

Plan de rescate

Finalmente, sobre el plan de rescate, Maldonado comentó que se ha estado implementando el proyecto de retiro voluntario de empleados, quienes insisten en un financiamiento autorizado de 150 millones de lempiras, para el pago de prestaciones laborales con el objetivo de reducir costos en Hondutel.

