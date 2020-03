Más de 200 hondureños varados en EEUU no tienen ni donde dormir

REDACCIÓN. Más de 200 hondureños se encuentran varados en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, debido a que sus vuelos han sido cancelados por la ordenanza del Gobierno hondureños de cerrar sus fronteras ante la crisis del COVID-19.

Sin embargo, estos compatriotas que desde el pasado 15 de marzo está intentando regresar al país, se encuentran a la deriva, sobre todo porque muchos de ellos solo andaban por cuestiones de trabajo y además, no tienen familiares que los puedan recibir en dicha ciudad.

Mauro Avendaño se comunicó con Diario Tiempo Digital y relató la situación que están atravesando varios hondureños en los Estados Unidos.

«La gente no sabe qué van a hacer. No encuentran como salir del país tampoco hay un comunicado. La gente se la pasa en el aeropuerto preguntando cuando pueden salir y la gente tiene miedo porque no haya donde dormir«, inició contando Avendaño.

Y continuó: «Yo estoy gastando mi propio dinero. La gente está varada, no saben cuándo van a poder entrar al país. Yo tengo cuatro de mis muchachos acá, pero ellos quieren salir del país y la pregunta es que va a pasar cuando un hondureño quiera regresar a los Estados Unidos, el gobierno no ha dicho nada».

Cabe mencionar que el gobierno hondureño determinó que en todos los aeropuertos internacionales solamente podrán entrar vuelos de carga.

«¿El problema es la gente que esta en hoteles a donde van? Los que tienen familia pues allí la pasan, pero ¿y los que no?», subrayó.

Hondureños en EEUU: «Nuestra situación está crítica»

La situación de los hondureños en la ciudad de Fort Lauderdale es complicada porque tampoco han recibido un comunicado por parte de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de ninguna otra entidad gubernamental.

«Nuestra situación está critica. Si habrá una oportunidad de trabajo. La gente quiere regresar a su país y está varada. La cuestión será qué va a pasar cuando llegue. Cuándo podremos viajar, cómo podremos entrar y que pasará cuando logremos entrar», cuestionó.

Según el hondureño, que se encuentra en encerrado en un barco, para ellos es complicado poder siquiera ver una cadena nacional en los Estados Unidos debido a que allá solo pueden estar pendiente de canales locales. Asimismo, explicó que es difícil fiarse de la información que circula en redes sociales debido a la gran cantidad de información falsa que circula en las mismas.

«Es muy difícil una cadena nacional y dependemos de las redes sociales. No tenemos una manera de que nos avisen si es una manera. Uno se informa pero las redes sociales. No tenemos una información fidedigna más que los medios de comunicación pero tampoco se publica mucho sobre la situación de los estamos acá varados. Tampoco hay organizaciones gubernamentales comunicándonos que es lo que debemos hacer», cerró.