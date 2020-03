Hondureños en Miami, entre la desesperante espera y promesas de Cancillería

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Siete días se cumplen este domingo desde que los más de 200 hondureños varados en Miami, Estados Unidos no obtienen respuesta de parte del Gobierno, esto luego de que las autoridades de este país determinaron cerrar las fronteras tanto marítimas, aéreas y terrestres a causa de la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, Tiempo Digital buscó la reacción de las autoridades de Cancillería en el país, si embargo, su respuesta fue escueta y los compatriotas en el extranjero aseguran que aún no reciben notificación alguna extendiéndoles una solución.

«Estamos trabajando en ello, estamos haciendo todas las diligencias necesarias para retornarlos al país. Tramitamos permisos para poder darles una pronta respuesta», dijo a Tiempo Digital, Nelly Jerez, subsecretaria de Relaciones Exteriores en Honduras.

Sin embargo, Mauro Avendaño, uno de los hondureños afectados en Fort Lauderdale, asegura que hasta este domingo no ha recibido instrucciones del Consulado de Honduras.

Crisis aumenta entre hondureños

Avendaño detalló que tiene a cuatro compatriotas que trabajan para él, en un apartamento privado. Esto debido a que no han podido retornar a suelo catracho, por la actual crisis originada por el COVID-19.

Además, explicó que motivos netamente laborales son las causas por las cuales él y los cuatro hondureños (sus trabajadores) están en ese país del norte.

No obstante, él ha tenido que costear la estadía de los connacionales, sin mencionar que otros de sus trabajadores también se quedaron varados en otros países, como México por ejemplo. Lugar donde sí ha tenido que pagar hotel.

Avendaño explicó que en Fort Lauderdale no hay toque de queda. Pese a ello, su población sí ha tomado las medidas de prevención y no salen de sus casas a no ser que sea por circusntancias necesarias.

A ello se le suma que el racionamiento ya está a la orden del día. «Fuimos al supermercado y yo traía dos cartones de huevo, pero mi sorpresa es que me dijeron que solo estaban vendiendo uno por persona», relató el hondureño afectado.

Sin comunicación

La incomidad de los compatriotas en Miami, además de no poder retornar a su país, es la falta de comunicación e información de parte de las autoridades hondureñas.

«No tenemos información de primera mano que nos asegure si habrá un vuelo», dijo Avendaño. Esto sin mencionar que han insistido en reiteradas ocasiones llamar a los números «habilitados» de dichos centros consulares.

Ante ello, aseguró que mañana continuarán haciendo las llamadas correspondientes hasta que obtengan un arespuesta inmediata a la problemática que hoy les aqueja.

SÉPALO

Pese a que la suma de hondureños en Miami es considerable y que los llamados de ayuda son innumerables, las autoridades han hecho caso omiso. Contrario a ello, los 33 compatriotas que estaban varados en Colombia, ya recibieron respuesta.

Así lo informó la Cancillería de Honduras a través de su cuenta oficial de Twitter.