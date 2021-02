Hondureños piden investigar corrupción en trámites de pasaportes en Atlanta

Un grupo de inmigrantes hondureños exigieron la investigación de una supuesta red de corrupción en trámites de pasaportes en Atlanta, Georgia.

Sobre ese caso, el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, dijo a EFE que hay personas, no solo dentro del Consulado sino también externas que pueden estar manipulando el sistema para poder vender las citas y obtener pasaportes.

En ese sentido, denunció que esa red cobra unos 330 dólares por persona para la cita de tramitación del documento y el traslado al Consulado, cuando el costo real del pasaporte es de 75 dólares.

«No es posible que una persona tenga que esperar tres meses para conseguir una cita y una persona que sí paga los 330 que pide la red, la consigue en 24 horas», indicó.

Afirmó que al final de cada mes se abren las citas y hay un «acaparador» que toma el 50 % de esos cupos y, por eso, cuando un ciudadano quiere hacer el trámite de manera legal ya no puede porque los lugares están llenos.

«Ellos acaparan las citas con nombres ficticios», mencionó Flores. Además, dio a conocer que esa situación no solo está pasando en Atlanta, sino también en otras las ciudades de Estados Unidos.

«Ellos (las autoridades) tienen la responsabilidad de investigar», sostuvo Flores.

«Citas falsas»

Por su parte, la cónsul de Honduras en Atlanta, Angelina Williams, reconoció a EFE que hay personas que se están aprovechando de los compatriotas, entrando a la plataforma consular y «hacen citas falsas».

Por lo cual recomendó al presidente de la Fundación 15 de septiembre presentar la denuncia formal con las pruebas que tiene ante los órganos correspondientes como el Ministerio Público (MP) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

«Mi mensaje a los hondureños es que no se dejen engañar, que no tienen pagar por la cita. Sabemos que hay una demanda alta y es posible que este mes no puedan encontrar ni el otro», agregó.

Por último, la funcionaria aseguró que están revisando el sistema de citas e investigando cómo hacen para cambiar los nombres de las personas, además sugirió a los hondureños escribir al Facebook del consulado o al correo electrónico: info@consuladohnatl.com.

